جهش سهم تعاون در اقتصاد بوشهر با تکمیل زنجیره ارزش

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح پنجشنبه در آیین افتتاح یک واحد تولیدی تعاونی در بوشهر اظهار کرد: بهرهبرداری از واحدهای صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونگران در شرایط کنونی کشور، اقدامی امیدآفرین و مؤثر در مسیر تحقق اهداف اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای این واحد تولیدی افزود: این طرح با مجموع سرمایهگذاری ۳۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده که ۱۸ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات بانک توسعه تعاون تأمین شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: فعالیت این واحد زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را فراهم کرده و میتواند در تقویت ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی استان نقش داشته باشد.
توسعه زنجیره آبزیپروری و صیادی
پروانه با اشاره به فعالیت این واحد تولیدی در زمینه تولید یخ بهداشتی تصریح کرد: این محصول یکی از حلقههای مورد نیاز زنجیره تأمین و ارزش صنعت آبزیپروری، صید و صیادی در استان بوشهر است.
وی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی در توسعه بخش تعاون باید تمرکز بر فعالیتهایی باشد که در زنجیرههای اقتصادی استان نقش مکمل دارند و میتوانند نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی دیگر را تأمین کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سهم تعاون در اقتصاد استان بین هفت تا ۱۰ درصد برآورد میشود، افزود: این میزان در مقایسه با سهم چهار تا پنج درصدی تعاون در اقتصاد کشور، ظرفیت قابل توجهی برای استان بوشهر محسوب میشود.
تسهیلات هدفمند برای تقویت تعاونیها
پروانه با اشاره به برنامههای توسعهای این ادارهکل گفت: برای تقویت بنیه اقتصادی تعاونیها و توسعه زیرساختهای این بخش، اعتبارات مورد نیاز از محل خط اعتباری تفاهمنامه با بانک توسعه تعاون پیشبینی شده است.
وی افزود: این منابع با مشورت اتاق تعاون و بر اساس اولویتبندی در اختیار بخش تعاون قرار خواهد گرفت تا منابع مالی به سمت طرحهایی هدایت شود که بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و تکمیل زنجیرههای اقتصادی استان دارند.
رفع موانع حقوقی تعاونیها در اولویت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر یکی از اولویتهای سال جاری را رفع موانع حقوقی و قانونی تعاونیها عنوان کرد و گفت: در این زمینه دستورات ویژهای برای پیگیری چالشهای حقوقی تعاونیهای مسکن و واحدهای بزرگ صادر شده است.
پروانه اظهار کرد: حل مسائل حقوقی و تسهیل فعالیت تعاونیها میتواند زمینه را برای استفاده بهتر از ظرفیتهای این بخش و ورود سرمایههای جدید به فعالیتهای تعاونی فراهم کند.
شبکهسازی تعاونیها برای تکمیل زنجیره ارزش
وی بر ضرورت شکلگیری شبکهای میان تعاونیهای استان تأکید کرد و گفت: تحقق واقعی شعار تعاون، صرفاً به افزایش تعداد تعاونیها محدود نمیشود، بلکه باید میان تعاونیهای مختلف ارتباط و همکاری اقتصادی ایجاد شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: اتصال واحدهای مکمل در زنجیره تأمین و ارزش میتواند زمینه ایجاد همافزایی میان تعاونیها را فراهم کند و پایداری و تابآوری واحدهای تولیدی را در برابر چالشهای بازار افزایش دهد.
پروانه تأکید کرد: هدایت حمایتها و تسهیلات به سمت تعاونیهای دارای ظرفیت واقعی تولید و اشتغال و تقویت پیوند میان بخشهای مختلف اقتصادی، از رویکردهای اصلی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد استان است.
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