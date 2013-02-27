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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

نگهدار خبر داد:

تولید سالانه 599 هزار تن شیرخام در مازندران

تولید سالانه 599 هزار تن شیرخام در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی مازندران گفت: سالانه 599 هزار تن شیرخام در استان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار عصر چهارشنبه در حاشیه همایش سه روزه معاونان بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 6.7 میلیون واحد دامی در استان وجود دارد که بطور میانگین سالانه 559 هزار تن شیر خام و 65 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند. 

وی افزود: در یازده ماهه سال 91 ،تولید گوشت قرمز 62  هزار تن و582  هزار تن تولید شیرخام در مازندران بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: 384 هزارو 135 کلنی زنبور عسل در مازندران وجود دارد که سه هزار تن عسل از کلنی های استان در سال استحصال می شود.

نگهدار به تولید 9 هزار و 675  ملکه زنبور عسل در استان اشاره کرد و گفت: پنج هزار و 260 مازنی در پرورش زنبور عسل  اشتغال دارند.

وی به عملکرد پرورش کرم ابریشم سال 91 اشاره کرد و گفت:39 هزار و 800 کیلوگرم پیله توسط 990 نفر تولید شده است.

نگهدار افزود: در سالهای اخیر سرمایه گذاری بخش دولتی به شدت کاهش یافته و سهم بخش خصوصی نقش مهم تری را در سرمایه گذاری بخش کشاورزی به ویژه دامپروری ایفا کرده است.

وی گفت: اساس پیشرفت در همه فعالیت‌ های امور دام اهمیت دادن به پروژه های عمرانی بخصوص پروژه های اصلاح نژادی و تحقیقاتی بوده که می تواند مکمل و پشتوانه طرحهای سرمایه ای در زیر بخش باشد.

 

کد مطلب 2008001

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