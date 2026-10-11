دیوار سنگی ۱۵ میلیارد ریالی برای مهار سیلاب در رودبارک مهدیشهر اجرا شد

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی تاکید کرد و توضیح داد: ایمن‌سازی مناطق روستایی در معرض سیلاب، نقش مهمی در حفاظت از جان و مال ساکنان و کاهش آسیب به زیرساخت‌های روستایی دارد.

وی ادامه داد: دیوار سنگی اجراشده در روستای رودبارک با هدف کنترل جریان آب، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به واحدهای مسکونی، معابر و تأسیسات زیربنایی احداث شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط پرخطر در مناطق روستایی بیان کرد: اجرای اصولی سازه‌های حفاظتی در محدوده‌های مستعد سیلاب می‌تواند در کاهش فرسایش و حفاظت از بخش‌های آسیب‌پذیر روستا موثر باشد.

همتی همچنین به اقدامات عمرانی پیشین در روستای رودبارک اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این نیز ۱۲۷ مترمکعب دیوار سنگی و ۵۲ مترمکعب آبنما با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در این روستا اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی، حفاظت از زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرح‌های پیشگیرانه متناسب با شرایط طبیعی هر منطقه، علاوه بر حفاظت از سرمایه‌های مردم، به بهبود شرایط زندگی روستاییان و تقویت زیرساخت‌های روستایی کمک می‌کند.