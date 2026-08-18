حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیات آماده‌سازی معابر سایت ۵۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن سمنان خبر داد و بیان کرد؛ مجموعه‌ای از عملیات عمرانی و زیرساختی از جمله خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح معابر و احداث سازه‌های مورد نیاز در دست اجرا است.

وی یادآور شد: حجم خاکبرداری در این پروژه بالغ بر ۲۲۵ هزار مترمکعب و حجم خاکریزی نیز بالغ بر ۱۲۲ هزار مترمکعب است که توسط امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن انجام می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان توضیح داد: اجرای عملیات آماده‌سازی معابر از مراحل مهم در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه سایت‌های مسکونی به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ماشین‌آلات تخصصی و توان فنی مجموعه می‌تواند روند اجرای این پروژه‌ها را تسریع کند.

همتی با اشاره به ظرفیت‌های امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن بیان کرد: این مجموعه به عنوان یکی از واحدهای پشتیبان و بازوی اجرایی بنیاد مسکن، در اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و روستایی فعالیت دارد و در حوزه‌های مختلف، اجرای پروژه‌های زیرساختی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث و سوانح طبیعی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی ادامه داد: برخورداری از ماشین‌آلات تخصصی، تجهیزات فنی و نیروهای دارای تجربه و تخصص در حوزه عمران، ظرفیت مناسبی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ایجاد کرده است و این توانمندی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین از اجرای دیوار ساحلی در این سایت خبر داد و اظهار کرد: در کنار عملیات خاکی و آماده‌سازی معابر، اجرای دیوار ساحلی به حجم دو هزار و ۱۰۰ مترمکعب نیز انجام شده است که نقش مهمی در تأمین و تقویت زیرساخت‌های عمرانی سایت خواهد داشت.

همتی احداث آبروهای بتنی در ۱۰ دهانه را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه عنوان کرد و افزود: اجرای این سازه‌ها با هدف هدایت و مدیریت مناسب آب‌های سطحی و افزایش پایداری زیرساخت‌های ایجادشده در سایت انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی و تجهیزاتی بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن استان سمنان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب تعامل و همکاری با دهیاری‌ها، در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی روستاهای شهرستان مشارکت فعال داشته باشد.