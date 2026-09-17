فریدون کلبادی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آماده‌سازی مدارس مازندران برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های آموزشی استان برای بازگشایی مدارس پیش‌بینی شده و آموزش دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش‌رو به صورت حضوری دنبال خواهد شد.

وی افزود: بیش از چهار هزار مدرسه و ۲۳ هزار کلاس درس در استان برای پذیرش دانش‌آموزان آماده شده است و تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که فرآیندهای باقی‌مانده نیز پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی به سرانجام برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره وضعیت ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیز گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان استان انجام شده است و پیگیری‌ها برای تکمیل سفارش‌های باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ادامه دارد.

کلبادی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان بیان کرد: حدود ۱۶ هزار دانش‌آموز مازندرانی هنوز در انتظار تکمیل فرآیند ثبت‌نام هستند و مدارس و مناطق آموزش و پرورش استان برای تعیین تکلیف این گروه در حال پیگیری موضوع هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح «مهر بانشاط» در مدارس استان اظهار کرد: در قالب این طرح، اقلام ورزشی و بهداشتی به ارزش ۲۲ میلیارد تومان برای مدارس مازندران تأمین و توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هدف از اجرای این طرح را تقویت امکانات ورزشی و بهداشتی مدارس و افزایش سرانه مربوط به این حوزه‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید از جمله برنامه‌هایی است که برای ایجاد فضای مناسب‌تر آموزشی و تربیتی دنبال شده است.

کلبادی‌نژاد در ادامه با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و فرهنگیان استان در جریان جنگ اخیر افزود: با وجود شرایط ویژه، روند آموزش و فعالیت‌های تربیتی متوقف نشد و فرهنگیان و دانش‌آموزان مازندران در کنار آموزش مجازی، پشتیبانی عاطفی، برگزاری امتحانات نهایی و داخلی و حضور در المپیادها، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی، فعالیت‌های خود را ادامه دادند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی در شرایط دشوار نشان داد مجموعه آموزش و پرورش استان در کنار حفظ روند تعلیم و تربیت، برای حمایت از دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز برنامه‌ریزی و اقدام کرده است.