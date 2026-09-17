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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

ثبت نام ۱۶ هزار دانش‌آموز مازندران هنوز تکمیل نشده است

ثبت نام ۱۶ هزار دانش‌آموز مازندران هنوز تکمیل نشده است

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه مدارس استان آماده بازگشایی است، گفت: حدود ۱۶ هزار دانش‌آموز هنوز در انتظار تکمیل فرآیند ثبت‌نام هستند.

فریدون کلبادی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آماده‌سازی مدارس مازندران برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های آموزشی استان برای بازگشایی مدارس پیش‌بینی شده و آموزش دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش‌رو به صورت حضوری دنبال خواهد شد.

وی افزود: بیش از چهار هزار مدرسه و ۲۳ هزار کلاس درس در استان برای پذیرش دانش‌آموزان آماده شده است و تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که فرآیندهای باقی‌مانده نیز پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی به سرانجام برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره وضعیت ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیز گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان استان انجام شده است و پیگیری‌ها برای تکمیل سفارش‌های باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ادامه دارد.

کلبادی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان بیان کرد: حدود ۱۶ هزار دانش‌آموز مازندرانی هنوز در انتظار تکمیل فرآیند ثبت‌نام هستند و مدارس و مناطق آموزش و پرورش استان برای تعیین تکلیف این گروه در حال پیگیری موضوع هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح «مهر بانشاط» در مدارس استان اظهار کرد: در قالب این طرح، اقلام ورزشی و بهداشتی به ارزش ۲۲ میلیارد تومان برای مدارس مازندران تأمین و توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هدف از اجرای این طرح را تقویت امکانات ورزشی و بهداشتی مدارس و افزایش سرانه مربوط به این حوزه‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید از جمله برنامه‌هایی است که برای ایجاد فضای مناسب‌تر آموزشی و تربیتی دنبال شده است.

کلبادی‌نژاد در ادامه با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و فرهنگیان استان در جریان جنگ اخیر افزود: با وجود شرایط ویژه، روند آموزش و فعالیت‌های تربیتی متوقف نشد و فرهنگیان و دانش‌آموزان مازندران در کنار آموزش مجازی، پشتیبانی عاطفی، برگزاری امتحانات نهایی و داخلی و حضور در المپیادها، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی، فعالیت‌های خود را ادامه دادند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی در شرایط دشوار نشان داد مجموعه آموزش و پرورش استان در کنار حفظ روند تعلیم و تربیت، برای حمایت از دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز برنامه‌ریزی و اقدام کرده است.

کد مطلب 6949953

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