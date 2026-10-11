مدیریت یکپارچه آبخیزها راهکار کاهش فرسایش خاک و خسارت سیلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید عصر یکشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی این سازمان در مازندران با موضوع بررسی و پیگیری پروژه‌های طرح «آبخیز تا جالیز»، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی را از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دانست.

وی با اشاره به ارتباط میان بخش‌های مختلف منابع طبیعی اظهار کرد: دستیابی به اهداف سازمان در حوزه‌های آبخیزداری، آبخوانداری، جنگل، مرتع و بیابان، نیازمند هماهنگی برنامه‌ها و اجرای منسجم اقدامات در این بخش‌هاست.

وحید با بیان اینکه منابع مالی دولتی به‌تنهایی پاسخگوی گستردگی نیازهای حوزه منابع طبیعی نیست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین، مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری مؤثرتر از این منابع برای اجرای پروژه‌ها شد.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای کاهش فرسایش خاک، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در عرصه‌های مختلف نیاز دارد و هیچ بخشی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت دستیابی به آن را بر عهده بگیرد.

وی عوامل مؤثر در فرسایش خاک و بروز گردوغبار را متعدد دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های حوزه کشاورزی، محیط زیست، بخش معدن و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد.

وحید همچنین تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ستادهای مقابله با گردوغبار در سطوح ملی و استانی را ضروری دانست و مدیریت ریسک و اجرای اقدامات پیشگیرانه را از راهکارهای کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب عنوان کرد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های آبخیزداری متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، برنامه‌ریزی بر پایه شرایط طبیعی و نیازهای هر حوزه آبخیز را مورد توجه قرار داد.

بهره‌برداران محلی در کانون برنامه‌های منابع طبیعی قرار گیرند

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی، مشارکت مردم را از مؤلفه‌های اصلی مدیریت پایدار عرصه‌های طبیعی برشمرد و گفت: اثربخشی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز مستلزم توجه به سامانه‌های عرفی به‌عنوان واحدهای اجتماعی و اقتصادی و حضور فعال بهره‌برداران در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌هاست.

وی به‌روزرسانی اطلاعات بهره‌برداران و سامانه‌های عرفی را برای تدوین برنامه‌های دقیق‌تر ضروری دانست و بر حمایت از تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط تأکید کرد.

وحید همچنین با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات ستادی به استان‌ها، از مدیران منابع طبیعی خواست در چارچوب قوانین و اختیارات تفویض‌شده، روند رسیدگی به درخواست‌های بهره‌برداران را تسهیل کنند و از ارجاع پرونده‌ها به ستاد در موارد غیرضروری بپرهیزند.

صیانت از عرصه‌های بیابانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی

وی حفاظت از ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و نگهداری از جنگل‌های دست‌کاشت بیابانی را از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی دانست و بر رعایت مقررات قانونی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این عرصه‌ها تأکید کرد.

معاون این سازمان با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مناطق بیابانی، توسعه طرح‌های کم‌آب‌بر، تنوع‌بخشی به گونه‌های گیاهی، ارتقای بهره‌وری و استفاده از روش‌های نوآورانه در بیابان‌زدایی را ضروری برشمرد.

به گفته وحید، مناطق بیابانی علاوه بر چالش‌هایی مانند فرسایش بادی و گردوغبار، از ظرفیت‌هایی در زمینه تولید انرژی خورشیدی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط زیست برخوردارند که می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

وحید در ادامه بر ضرورت اجرای هماهنگ برنامه‌های جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری و آبخوانداری تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطوح ستادی و استانی را برای پیشبرد طرح‌های منابع طبیعی ضروری دانست.

وی همچنین حل مسائل اجرایی از طریق تعامل با بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و خواستار استفاده از اختیارات قانونی، افزایش مشارکت مردمی و تقویت همکاری میان بخش‌های مرتبط برای اجرای مؤثرتر پروژه‌ها شد.