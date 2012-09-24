انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی که در مرحله اول اعلام نتایج موفق به پذیرش نشده‌اند، مجاز به انتخاب رشته/شهر جدید از طریق مراجعه به سامانه www.azmoon.org هستند.

داوطلبان می توانند حداکثر 10 رشته/محل از رشته‌های مجموعه امتحانی انتخاب کنند.

گزینش علمی داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت ابتدا در رشته/محل انتخابی اصلی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم پذیرش فرد در این مرحله براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته مورد نظر را کسب کرده اند، از محل انتخاب‌های ده‌گانه داوطلبان صورت می‌گیرد.

داوطلبان در انتخاب رشته/محل خود به محدودیت جنس پذیرش در برخی از محل‌های دانشگاهی دقت داشته باشند.

برخی از رشته‌های این مرحله در مراکز بین‌المللی ارائه شده و داوطلبان لازم است در خصوص این محل‌های دانشگاهی دقت کنند زیرا پذیرفته‌شدگان این مراکز اجازه انتقال و یا جابجایی تحت هیچ شرایطی (حتی مواردی که براساس ضوابط دانشگاه امکان جابجایی دارند) داده نخواهد شد.

شهریه تحصیل در مراکز بین‌المللی مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت‌نام به داوطلبان اعلام خواهد شد.

مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 روز یکشنبه 9 مهرماه ادامه دارد.