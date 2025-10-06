عرب زاده: تحصیل در دانشگاه آزاد کاشان برای دانشجویان مستعد رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر میثم عرب زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه دانشگاه آزاد اسلامی کاشان گفت: این دانشگاه اولین واحد در سطح استان اصفهان در سال ۱۳۶۰ تاسیس شد که از آن سال تاکنون خیل عظیمی از متخصصان و نیروی کار خبره شهرستان را تامین کرده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیز این دانشگاه بیش از هفت هزار دانشجو دارد، ابراز کرد: این در حالی است که این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ حدود سه هزار دانشجو داشت ولی با افزایش کیفیت تحصیل و کادر هیئت علمی مجرب هم اکنون شاهد افزایش ۱۳۰ درصدی دانشجو در این واحد دانشگاهی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یکی از مهمترین دغدغه خانواده ها را شهریه تحصیلی دانست و تصریح کرد: در رشته های انسانی شهریه برای هر ترم بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان است که اگر دانشجویی حائز زیر رتبه پنج هزار در کنکور شود و این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کند، شهریه کاملا رایگان است.

وی با اشاره به اینکه البته این دانشجویان در طول تحصیل هم باید معدل آنها بالاتر از ۱۷ باشد، گفت: برای افرادی هم که حائز رتبه زیر پنج هزار در کنکور نشدند و بر اساس معدل دیپلم وارد دانشگاه آزاد اسلامی کاشان شدند اگر معدل دیپلم بین ۱۹ تا ۱۹/۳۰ باشد شامل ۳۰ درصد تخفیف شهریه، معدل ۱۹/۳۱ تا ۱۹/۶۰ دارای ۵۰ درصد تخفیف شهریه و معدل ۱۹/۶۱ به بالا تحصیل در دانشگاه آزاد کاشان رایگان است.

عرب زاده با اشاره به اینکه سیاست ما حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه است، افزود: برای بقیه دانشجویان هم بستگی به شرایط بسته های تخفیفی در نظر گرفته ایم و اجاره نمی دهیم دانشجویی به خاطر توان مالی در پرداخت شهریه از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی جا بماند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در حال حاضر توان آموزش حتی بیش از ۱۰ هزار دانشجو را دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون این واحد دانشگاهی در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به اشاره به اینکه در تمام مقاطع تحصیلی در سطح آموزش عالی این واحد دانشجو جذب می کند، گفت: رشته های فنی حرفه ای مثل حسابداری، کامپیوتر و رشته هایی مثل حقوق، روانشناسی، تربیت بدنی و غیره بیشترین حجم ورودی دانشجو را در این دانشگاه دارد.