به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی احداث دومین دستگاه ایکسری کامیونی در مرز بینالمللی باشماق مریوان شامگاه سهشنبه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، فرماندار مریوان، ناظر گمرکات استان کردستان، بازرس کل استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
ناظر گمرکات استان کردستان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گمرکی در مرز باشماق اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع اجرا میشود و برای احداث آن بیش از ۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران و با حمایت رئیس کل گمرک هزینه خواهد شد.
فرامرز امیدی افزود: راهاندازی دومین دستگاه ایکسری کامیونی نقش مؤثری در تسریع فرآیندهای گمرکی، افزایش دقت بازرسیها، ارتقای امنیت و تسهیل تجارت و ترانزیت کالا از مرز باشماق خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از این طرح، زمینه تسهیل مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت ترانزیت کالا و توسعه هرچه بیشتر مرز بینالمللی باشماق فراهم شود.
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