  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

هشدار کشورهای اروپایی درباره ناامنی حریم هوایی عربستان

هشدار کشورهای اروپایی درباره ناامنی حریم هوایی عربستان

روزنامه وال‌استریت ژورنال از هشدار فرانسه، کانادا و آلمان به شرکت‌های هواپیمایی درباره ناامنی حریم هوایی عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که در پی حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

بر اساس این گزارش، فرانسه، کانادا و آلمان به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات پرواز بر فراز عربستان سعودی و بخش‌های گسترده‌ای از حریم هوایی این کشور هشدار داده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های سعودی در پی افزایش حملات، دستور تعطیلی چند فرودگاه دیگر را صادر کرده‌اند.

در همین حال، گروه مشاوره ایمنی هوانوردی «اوبس گروپ» با اشاره به مخاطرات امنیتی، به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده است از پرواز در تمامی ارتفاعات در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.

کد مطلب 6974958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها