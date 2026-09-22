به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه دارالتحفیظ القرآن الکریم همزمان با آغاز فصل پاییز، ثبت‌نام دوره‌های آموزشی قرآن کریم در ترم پاییز ۱۴۰۵ را آغاز کرده است. این دوره‌ها با هدف ارتقای مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان در سطوح مختلف و برای گروه‌های سنی گوناگون برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این مرکز در دو بخش قرائت و حفظ قرآن پیش‌بینی شده است. در بخش قرائت، دوره‌های روخوانی، روان‌خوانی، فصیح‌خوانی، تجوید و صوت و لحن ارائه می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند متناسب با سطح خود در این دوره‌ها شرکت کنند.

همچنین در بخش حفظ قرآن، دوره‌های حفظ عمومی و حفظ تخصصی برگزار خواهد شد تا علاقه‌مندان به حفظ قرآن نیز بتوانند مسیر آموزشی خود را زیر نظر استادان این مجموعه دنبال کنند.

ثبت‌نام دوره‌های ترم پاییز ۱۴۰۵ از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ انجام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی تهران، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، پلاک ۲۷۸ یا به کانال ایتا این مجموعه به نشانی DarotahfeezAlquran مراجعه کنند.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره تلفن ۳۳۱۲۵۱۲۱ تماس گرفت.

دارتحفیظ القرآن الکریم از علاقه‌مندان خواسته است با توجه به محدود بودن مهلت ثبت‌نام، در بازه اعلام‌شده برای حضور در دوره‌های آموزشی اقدام کنند.