امام جمعه موقت کرمانشاه: حمایت از رزمندگان باید ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، حجت‌الاسلام محمد آل‌آقا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و پرهیز از گناه، به تشریح وظایف مردم در حمایت از رزمندگان و پشتیبانی از جبهه مقاومت پرداخت.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور رزمندگان در میدان نبرد، اظهار کرد: مردم می‌توانند از راه‌های مختلف در کنار نیروهای مدافع کشور باشند و در این زمینه، حمایت معنوی، کمک‌های مالی، امیدآفرینی و حضور در تجمعات مردمی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه، دعا و توسل را یکی از راه‌های حمایت معنوی از رزمندگان دانست و با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید درباره خواندن دعای توسل، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و سوره فتح، بر ضرورت تضرع و درخواست یاری از خداوند تأکید کرد.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در ادامه، کمک‌های مالی را از دیگر راه‌های پشتیبانی عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که افراد هنگام مواجهه با مشکلات شخصی به صدقه، نذر و قربانی روی می‌آورند، می‌توانند با همین نیت و با هدف پیروزی رزمندگان و حمایت از جبهه مقاومت نیز به نیازمندان کمک کنند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه، به تجربه دوران دفاع مقدس اشاره کرد و خواستار انتقال این تجربه به نسل جوان شد. به گفته وی، بازگویی شرایط آن دوران و محدودیت‌های موجود در تأمین تجهیزات می‌تواند به تقویت روحیه جوانان و باور آنان به امکان پیروزی در شرایط دشوار کمک کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در تجمعات شبانه را مهم دانست و با اشاره به نزدیک بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از نمازگزاران خواست مشارکت خود را در این تجمعات افزایش دهند. وی حضور خیابانی مردم را یکی از عوامل بازدارنده در برابر دشمن توصیف کرد و بر تداوم این حضور تأکید داشت.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در بخش دوم خطبه‌ها، با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حمایت از سران قوای سه‌گانه، مطالبه‌گری مردم را نیز ضروری دانست و خواستار رسیدگی قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضایی به پرونده‌های مرتبط با حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه شد.

وی برگزاری دادگاه‌های ویژه و خارج از نوبت، رسیدگی شفاف و علنی در چارچوب موازین قانونی و شرعی و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی‌ها را از مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، خواستار برخورد قضایی با موارد توهین به مقام رهبری شد و اظهار کرد: مسئولان قضایی باید ضمن شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته، در رسیدگی به این پرونده‌ها بدون تبعیض و ملاحظه جایگاه سیاسی، خانوادگی یا جناحی افراد عمل کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر مطالبات مردم برشمرد و با اشاره به آثار فساد بر اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی، از دستگاه قضایی خواست با افرادی که به گفته وی موجب تضییع حقوق مردم و تشدید فقر و تبعیض می‌شوند، برخورد سریع و قاطع داشته باشد.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در ادامه، موضوع حجاب و مقابله با آنچه هنجارشکنی‌های علنی خواند را مطرح کرد و گفت: ترویج فرهنگ حیا و پوشش باید از مسیر خانواده، مدارس و برنامه‌های فرهنگی دنبال شود؛ در عین حال، وی خواستار واکنش مسئولان به موارد علنی نقض هنجارهای اجتماعی شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی خواست با توجه به تأکید رهبر شهید بر افزایش تلاش مجلس، روند برگزاری جلسات را تقویت کنند. آل‌آقا با انتقاد از کاهش زمان جلسات و برگزاری مجازی آن‌ها، خواستار بازگشایی مجلس و فعالیت بیشتر نمایندگان شد.

امام جمعه موقت کرمانشاه همچنین از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل قدردانی کرد، اما تأکید داشت که از نگاه وی، مطالبه اصلی مردم، انتقام خون رهبر شهید و شهدای کشور است. وی در ادامه، با اشاره به پرسش‌هایی درباره احتمال ازسرگیری جنگ، گفت: جمهوری اسلامی ایران نباید در برابر دشمن عقب‌نشینی کند و بر ادامه مقاومت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در پایان، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، به نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور اشاره کرد و یاد و خاطره آیت‌الله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، را گرامی داشت.

وی همچنین به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، بیتی از اشعار این شاعر را قرائت کرد و خطبه‌های خود را با دعا برای فرج امام زمان (عج)، حفظ کشور و فراهم شدن زمینه تحصیل، اشتغال و ازدواج جوانان به پایان رساند.