سعیدی: حوزه علمیه مهد پرورش عالمان مجاهد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه شهدای روحانی استان و افتتاحیه دروس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای گلگونکفن خاصه ۸۰ شهید جامعه روحانیت استان و قدردانی از مساعدت همه مجموعهها در برپایی این محفل معنوی، اظهار کرد: کمیتههای بلاغ مبین و کمیته دین و روحانیت ستاد کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در برپایی این مراسم نورانی همت داشتند.
مدیر حوزههای علمیه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ارائه الگوی احسن و ترویج فرهنگ شهادت از اهداف برپایی اجلاسیه شهدای روحانی استان است، ادامه داد: در این راستا یادوارههای شهدای محله و شهرستانی برگزار شد و امروز به این اجلاسیه رسیدیم.
حوزه علمیه مهد پرورش عالمان مجاهد است
وی با تأکید بر اینکه برگزاری همزمان اجلاسیه شهدای روحانی و افتتاحیه دروس حوزه علمیه در سال تحصیلی جدید بهترین فرصت برای انتقال روحیه انقلابی، جهادی و مسئولیتشناسانه به طلاب جوان است، افزود: حوزه علمیه مهد پرورش عالمان مجاهد است و شهادت روحانیت، تداوم خط سرخ تبلیغ و دفاع از حریم مکتب در عرصه عمل است.
وی با تأکید بر اینکه شهدای روحانی پرچمداران بصیرت و پیشگامان خط مقدم جبهه بودند، گفت: شهدا درس اخلاص، زمانشناسی و حضور در میدانهای سخت و بیرغبتی به جلوههای مادی را به ما یاد دادند.
سعیدی یادآور شد: امروز جامعه روحانیت، انقلابی و بسیجی به رسالت تاریخی خود در عصر تحول و تکنولوژی عمل میکند و این نهاد نمیتواند نسبت به نیازهای جدید جامعه خود بیتفاوت باشد.
وی با بیان اینکه روحانیت امروز باید بداند علاوه بر منابر سنتی در پهنای دیجیتال و فضای مجازی و شبهات روز نسل جوان نیز رسالت دارد، افزود: کلاسهای درس حوزه با نگاه به این عرصههای جدید باید شکل بگیرد و کلاس درس حوزه باید میدان جدی مبارزه با جهل و شبهه باشد.
کلاس درس حوزه میدان جدی مبارزه با جهل و شبهه است
سعیدی با تأکید بر تهذیب در کنار تحصیل و یادآوری اینکه حوزه علمیه باید پاسخگوی نیازهای جدید جامعه، نظام اسلامی و چالشهای حکمرانی باشد، بیان کرد: شهدای روحانی با مردم و برای مردم زیستند، حوزه علمیه تراز باید دیوار بین خود و جامعه را بردارد و دغدغه این نهاد باید حل مسائل و پاسخ به شبهات جامعه، امیدآفرینی و تبیبن صحیح حقایق و نیز گرهگشایی از مسایل جامعه است.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه با پاسداشت یاد شهدا سال تحصیلی جدید را آغاز میکنیم، اظهار کرد: امروز عهد میبندیم که درس را برای تحقق دین و نه فقط تحت عنوان طلبگی بخوانیم، با جامعه پیوند عمیق داشته و در سنگر طلبگی خط شکن باشیم.
سعیدی در ادامه به بیان جزئیاتی از فعالیت مدارس علمیه استان، اساتید و طلاب و اقدامات و افتخارات این نهاد دینی در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.
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