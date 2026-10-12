به گزارش خبرنگار مهر ، نشست خبری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی روز دوشنبه بیستم مهر با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، حسین اسحاقی مدیرکل ارشاد استان کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی و پیروز ارجمند دبیر هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی در سالن کنفرانس دفتر موسیقی برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از مسئولان استانی کرمان گفت: برای من مایه خوشحالی است که درباره جشنواره‌ای صحبت می‌کنیم که موضوع آن تنها موسیقی نیست؛ موضوع آن حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و صدای زندگی مردم ایران است. موسیقی نواحی، صدای متکثر ایران است؛ ایرانی که وحدت خود را نه در یکسان شدن، بلکه در کنار هم قرار گرفتن صداها، زبان‌ها، روایت‌ها و سنت‌های گوناگون پیدا می‌کند. هر نغمه محلی، حاصل تجربه زیسته مردمانی است که شادی‌ها، رنج‌ها، آئین‌ها، کار و زندگی خود را در قالب موسیقی به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند.

پاسداشت موسیقی نواحی فقط با ستایش از گذشته محقق نمی‌شود

وی ادامه داد: اگر این نغمه‌ها خاموش شوند، بخشی از حافظه فرهنگی ما نیز خاموش خواهد شد. از همین رو، نگاه ما به جشنواره موسیقی نواحی نباید صرفاً برگزاری چند شب اجرا و گردهمایی هنرمندان باشد. جشنواره باید فرصتی برای شنیده‌شدن صداهای کمتر شنیده‌شده، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف، انتقال تجربه استادان به نسل جوان و فراهم کردن زمینه فعالیت پایدار برای هنرمندان این حوزه باشد و نکته مهم این است که پاسداشت موسیقی نواحی فقط با ستایش از گذشته محقق نمی‌شود؛ این میراث باید در زندگی امروز مردم حضور داشته باشد و امکان تداوم پیدا کند.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در این مسیر، چند مسئولیت را برای خودمان جدی می‌دانیم: نخست؛ شناسایی و حمایت از هنرمندان و استادان پیشکسوت، دوم؛ ایجاد پیوند میان استادان و نسل جوان، سوم؛ مستندسازی و پژوهش درباره گونه‌های مختلف موسیقی نواحی و چهارم؛ فراهم کردن زمینه اجراهای مستمر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی شرافتمندانه برای هنرمندان. در این میان، کرمان صرفاً میزبان یک رویداد ملی نیست. این استان با پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمند هنری و گردشگری خود می‌تواند بستری برای پیوند میان موسیقی، میراث فرهنگی و توسعه منطقه‌ای باشد. بازگشت جشنواره به کرمان نیز فرصتی است تا این ارتباط را عمیق‌تر و ماندگارتر کنیم. همچنین باید از ظرفیت رسانه‌ها برای فراتر رفتن جشنواره از محدوده زمانی برگزاری آن استفاده کنیم.

شفیعی گفت: موسیقی نواحی نباید تنها در روزهای جشنواره شنیده شود؛ باید به رسانه‌ها، فضای عمومی، برنامه‌های آموزشی و زندگی روزمره مردم راه پیدا کند و من از استانداری کرمان، مدیران فرهنگی استان، دبیر جشنواره و همه هنرمندانی که برای تحقق این رویداد تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. امیدوارم همکاری میان دولت، مدیریت استان، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و جامعه هنری به نتایجی فراتر از برگزاری یک جشنواره منتهی شود. در پایان تأکید می‌کنم که معیار موفقیت این جشنواره، فقط تعداد اجراها و مخاطبان آن نیست؛ بلکه این است که پس از پایان جشنواره، چه اتفاقی برای هنرمندان، برای حفظ میراث موسیقایی و برای ارتباط نسل جوان با فرهنگ سرزمین خودمان می‌افتد و امیدوارم از کرمان، صدای موسیقی همه ایران شنیده شود صدایی که از دل تنوع فرهنگی برمی‌آید و به هم دلی ملی می‌رسد.

جشنواره نواحی به یک جریان مستمر تبدیل شود

وی درباره حمایت از هنرمندان این گونه موسیقایی نیز اظهار کرد: حمایت از موسیقی نواحی نباید به دعوت از هنرمندان برای چند اجرای جشنواره‌ای محدود شود؛ استمرار اجرا، مستندسازی، آموزش و ایجاد فرصت درآمدزایی باید در کانون توجه باشد. ضمن اینکه بازگشت جشنواره به کرمان نیز باید به گونه ای باشد که میزبانی کرمان به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان و شکل‌گیری ارتباط پایدار میان موسیقی، گردشگری و اقتصاد فرهنگی کمک کند. این جشنواره زمانی موفق است که میراث موسیقایی را هم‌زمان حفظ کند، به نسل جدید انتقال دهد و امکان نوآوری هنرمندان را بدون آسیب زدن به اصالت‌های فرهنگی فراهم آورد. من معتقدم موسیقی نواحی را نباید فقط برای جشنواره حفظ کنیم؛ باید کاری کنیم که زندگی این موسیقی ادامه پیدا کند.

شهباز حسن‌پور نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خبری اظهار کرد: استان کرمان در حال یک جهش بزرگ فرهنگی است. در این زمینه هم کارهای خوبی شروع شده که جا دارد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کرمان قدردانی کنم که تلاش داشتند خدمتگزاری برای مردم شریف کرمان باشند.

وی افزود: تمام دولت پای کار کرمان آمده اند و من تصور می کنم می توانیم شاهد تحولات خوبی در استان کرمان باشیم. به هر حال تولید محتوا اکنون مهم ترین رویکردی است که می توانیم به آن توجه کنیم و تلاش کنیم تا کرمان به عنوان اولین منطقه فرهنگی کشور محسوب شود.

پوستر رونمایی شد

در بخش دیگری از مراسم از پوستر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی رونمایی شد.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این بخش از نشست یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم نشست خبری جشنواره موسیقی نواحی گفت: وقتی انفجار بندر شهید رجایی در سال گذشته به وقوع پیوست عملا دوره گذشته جشنواره ناتمام ماند و طبیعتا فقدان عزیزان از دست رفته این سانحه قلب همه ما را سوزاند. امسال اما نهایت تلاشمان را انجام می دهیم که به واسطه حضور پیروز ارجمند فضا به گونه ای هدایت شود که در دوره هجدهم شاهد شکوفایی یک جشنواره معتبر در کرمان باشیم.

وی افزود: برای من برگزاری دوره هجدهم از ابتدا خیلی مهم بود. سال گذشته توفیق این را داشتیم که سمیناری را در این زمینه برگزار کردیم و مطالبی که در آن سمینار مطرح شد عملا شاکله این دوره از جشنواره را تشکیل داد. مسیری که به واسطه تمام فراز و نشیب ها با برنامه ریزی انجام شد و بر این اساس جشنواره از ۹ تا ۱۴ آذر در کرمان برگزار می شود. امیدوارم اتفاقاتی که در این جشنواره طراحی شده امکان تحقق داشته باشد و ما شاهد رویداد رو به رشدی در حوزه موسیقی نواحی باشیم.

رضایی تاکید کرد: روز اولی که به دفتر موسیقی آمدم ۲۴ وظیفه را برای اینجا تعریف کردم. یکی از مهم ترین کارها توجه به موسیقی فرهنگی است و من احساس می کنم در شرایط فعلی کشور نگاه به موسیقی فرهنگی در حال تحقق است. شرایطی که در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مشاهده و تلاش شد تا تاب آوری در برابر ناملایمات به واسطه موسیقی انجام شود. این مسیر در حوزه موسیقی نواحی دیده شد و امیدوارم اوج این توجه در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران باشد.

اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: فکر می کنم شعار «ایران فقط تهران نیست» در حال تحقق است. ما هم تلاش می کنیم تا این دوره از جشنواره هم میزبان شایسته‌ای باشیم چرا که یکی از محورهای توسعه کرمان بحث توجه به فرهنگ و هنر است. استان کرمان هم به عنوان یک استان رویداد محور معرفی شده است. مسیری که با رویکرد فرهنگی استاندار کرمان دربرگیرنده اتفاقات خوبی است. همین جشنواره موسیقی نواحی هم که در سال های قبلی دچار تلاطم بود سرانجام دوباره به کرمان بازگشت و ما هم تلاش می کنیم جشنواره را به بهترین نحو برگزار کنیم.

پیروز ارجمند دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران هم در این بخش از نشست ضمن ارائه توضیحاتی مختصر درباره پیشینه جشنواره موسیقی نواحی گفت: بنده بعد از فراغت از دفتر موسیقی همیشه به این موضوع فکر می کردم که چرا به موسیقی نواحی اقتصادی نگاه نمی شود. حتی موضوع تز دکترای من هم گردشگری موسیقی شد که واقعا توجه بیشتر به آن ضرورت دارد چون برگزاری فستیوال های این چنین می تواند میزبان طیف زیادی از گردشگران باشد.

تلاش کردم در جشنواره نواحی رویاهایم را تبدیل به واقعیت کنم

وی تصریح کرد: من تلاش کردم رویاهایم را در این جشنواره تبدیل به واقعیت کنم. در این چارچوب ما از روز اول جشنواره در قالب کارناوال موسیقی نواحی کار را آغاز خواهیم کرد.‌ محل برگزاری جشنواره هم تالار فرهنگ و هنر کرمان، کاروانسرای گنجعلی خان و یکی از مال های بزرگ تهران در کنار هفت شهر دیگر خواهد بود. ما در ایام جشنواره تلاش خواهیم کرد تا در قالب کمپرهای ویژه به شهرها و روستاها برویم و در آنجا کنسرت برگزار کنیم. در بخش اصلی هم اجراها کاملا مبتنی بر اصالت ها است. ضمن اینکه بخش ویژه پیشکسوتان هم خواهیم داشت که می تواند از بخش های جذاب جشنواره باشد.

وی افزود: ما در این دوره از جشنواره بخش بین الملل هم داریم که در راستای تحقق ماجرای «راه ادویه» کار را دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این کشورهای عراق، هند، پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان هم در این دوره از جشنواره حضور دارند. ما بخش ویژه جوانان و بخش نگاه نو را هم خواهیم داشت که بر پایه احترام به اصالت ها و زیست چند گفتمانی شرایطی را برای اجراهای موسیقایی در این زمینه داشته باشیم. بخش نگاه نو با محوریت توجه به آن دسته از گروه ها و هنرمندانی که با محوریت موسیقی نواحی و اصالت های موسیقایی سعی در ارائه ای متفاوت و به روز شده از این نوع موسیقی با تلفیق دیگر گونه‌های موسیقایی دارند طراحی و اجرا خواهد شد. هم زمان با ایام جشنواره نمایش فیلم های مستند مرتبط با موسیقی نواحی و نمایشگاه عکس و بخش پژوهش را هم خواهیم داشت که برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ارجمند ادامه داد: در بخش تولید محتوا بسیار جدی هستیم و حتما مستندسازی در ردیف فعالیت های ما قرار دارد که ای کاش در دوره های قبلی هم به صورت مستمر وجود داشت. در کنار این اعطای نشان هنری به برخی هنرمندان شرکت کننده و چاپ کتاب جشنواره هم بخش های دیگر جشنواره هستند.

دبیر جشنواره در پایان درباره دیگر بخش های جشنواره توضیح داد: تلاش برای اجراهایی در حوزه های حماسی به ویژه شاهنامه خوانی با رویکردهای ملی میهنی و اجرای یک بخش ویژه برای کودکان شهید میناب از دیگر مواردی است که امیدوارم بتوانیم آن را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.