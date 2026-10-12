سرپرست فرمانداری شهرستان «میمه و وزوان» منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در آئین معرفی «میمه و وزوان» به عنوان بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان و معارفه سرپرست فرمانداری این شهرستان، با تأکید بر حساسیت بالای دوران گذار و شکل‌گیری ساختار اداری جدید اظهار کرد: برای آغاز رسمی این مسیر و ساماندهی مطلوب امور شهرستان نوپا، نیازمند مدیریتی میدانی، پیگیر و کاملاً بی‌طرف هستیم تا بتواند با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، بستر رشد همه‌جانبه منطقه را فراهم آورد.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب سرپرست جدید فرمانداری افزود: بر همین اساس، «سید سراج‌الدین تقوی» که از نیروهای باتجربه و متعهد در حوزه مدیریت اجرایی به شمار می‌روند، به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان منصوب شدند؛ مأموریت اصلی ایشان خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم، ایجاد انسجام و وفاق منطقه‌ای و تسریع در روند استقرار ساختارهای اداری خواهد بود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همگانی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای تصریح کرد: از امامان جمعه، معتمدان، جوانان، نخبگان و عموم مردم شریف منطقه استدعا دارم با روحیه گذشت، همدلی و نگاه به آینده، دست‌اندرکاران را در آغاز این راه یاری دهند؛ چرا که موفقیت در تحقق آرمان‌های توسعه‌ای این شهرستان، در گرو همراهی و هم‌افزایی عمومی است و درهای استانداری و فرمانداری نیز همواره به روی شنیدن دیدگاه‌های سازنده باز خواهد بود.

جمالی‌نژاد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده منطقه خاطرنشان کرد: امیدواریم تأسیس این شهرستان سرآغاز خیر، برکت و تحول پایدار برای مردم نجیب این خطه باشد؛ مدیریت استان با تمام توان از تیم مدیریتی جدید پشتیبانی خواهد کرد تا با استقرار سریع ساختارهای اداری، شاهد ارتقای ملموس سطح رفاه و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شریف میمه و وزوان باشیم.