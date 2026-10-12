تصادف مرگبار در کمربند سبز  مشهد منجر به ۳ فوتی و ۴ مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در کمربند سبز، حدفاصل انتهای پنج‌تن به سمت شهرک رضویه، منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر شد.

این حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۸ و خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۲ در محل حادثه حاضر شدند.

خودرو پراید دارای ۷ سرنشین شامل ۲ فرد بزرگسال و ۵ کودک بود که متأسفانه در این حادثه، ۳ نفر از جمله ۲ کودک جان خود را از دست دادند و ۲ خردسال دیگر نیز مصدوم شدند. همچنین از سرنشینان خودرو ۴۰۵، نیز یک نفر دچار مصدومیت شد.

مصدومان این حادثه بلافاصله پس از رهاسازی، جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.