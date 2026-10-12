به گزارش خبرگزاری مهر به ئقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و ضرورت پایش دقیق وضعیت خاک، فراخوان جدیدی برای طراحی، توسعه و تولید حسگرهای بومی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی هوشمند تعریف شده است.

با توجه به نیاز مبرم بخش کشاورزی به ابزارهای دقیق برای برنامه‌ریزی آبیاری و جلوگیری از هدررفت منابع، این فراخوان بر تولید حسگرهای بومی جهت پایش درصد حجمی رطوبت و هدایت الکتریکی خاک تمرکز دارد.

طبق الزامات این فراخوان، حسگرهای مورد انتظار باید توانایی اندازه‌گیری رطوبت حجمی در بازه ۱۰ تا ۵۰ درصد و هدایت الکتریکی در بازه ۰ تا ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر را داشته باشند. همچنین انطباق با استانداردهای بین‌المللی ISO ۱۱۲۷۴ و ISO ۱۱۲۶۵ برای کالیبراسیون و صحت‌سنجی، استفاده از فولاد ضدزنگ ۳۱۶ برای بدنه جهت مقابله با خوردگی و شوری خاک، دارا بودن درجه حفاظت IP۶۷ و مصرف انرژی پایین (کمتر از ۲۰۰ میلی‌وات) از دیگر الزامات فنی این طرح است.

شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند برای مشارکت در این طرح می‌توانند پروپوزال‌های خود را در قالب گروهی یا شرکتی تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه «غزال» به نشانی ghazaal.inif.ir ارسال کنند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با کارگزاری «دانا شریف» ارتباط برقرار کنند.