خداوردی: اطلاعات آماری مبنای تخصیص بهینه منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرشماری یکی از مهم‌ترین طرح‌های آماری کشور و ابزار اساسی برای شناخت وضعیت جمعیتی، اجتماعی و مسکن به شمار می‌رود و اطلاعات حاصل از آن، مبنای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای قرار می‌گیرد.

وی افزود: ویژگی‌های جمعیتی، وضعیت سکونت، تحولات جمعیتی، مهاجرت، اشتغال و بیکاری از جمله موضوعاتی است که شناخت دقیق آن‌ها برای برنامه‌ریزی در سطح استان و شهرستان‌ها ضرورت دارد و سرشماری یکی از مهم‌ترین منابع برای دستیابی به این اطلاعات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه اطلاعات جمعیتی نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های توسعه دارد، تصریح کرد: بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های عمومی، تأمین مسکن، توزیع امکانات و خدمات و تعیین اولویت‌های مناطق مختلف، به اطلاعات دقیق و قابل اتکای جمعیتی وابسته است.

خداوردی ادامه داد: برای برنامه‌ریزی صحیح باید بدانیم جمعیت در کدام مناطق متمرکز شده، چه تغییراتی در الگوی سکونت رخ داده، کدام مناطق جمعیت خود را از دست داده‌اند و چه مناطقی با افزایش جمعیت مواجه شده‌اند؛ پاسخ به این پرسش‌ها بدون دسترسی به داده‌های دقیق امکان‌پذیر نیست.

سرشماری؛ مبنای شناخت تحولات جمعیتی روستاهای زنجان

وی با اشاره به تجربه بررسی تغییرات جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی استان زنجان طی دهه‌های گذشته گفت: اطلاعات سرشماری‌های پیشین امکان مقایسه وضعیت جمعیت روستاها را در طول زمان فراهم کرده و با بررسی این داده‌ها می‌توان روند تغییرات جمعیتی و جابه‌جایی جمعیت میان مناطق مختلف را شناسایی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده درباره سکونتگاه‌های روستایی استان مشخص شده است که برخی روستاها در طول دهه‌های گذشته جمعیت خود را از دست داده‌اند، در حالی که تعدادی دیگر با افزایش جمعیت مواجه شده‌اند.

خداوردی با اشاره به تغییر الگوی استقرار جمعیت در برخی مناطق استان اظهار کرد: بررسی داده‌های جمعیتی نشان می‌دهد که در دوره‌هایی، بخشی از جمعیت روستاهای حاشیه‌ای به سمت روستاهای بزرگ‌تر و سپس شهرها، به‌ویژه در محور زنجان، حرکت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی دلایل این تحولات و پاسخ به پرسش‌هایی درباره چرایی تخلیه برخی روستاها، افزایش جمعیت مناطق دیگر و تغییر الگوهای سکونت، به اطلاعات دقیق آماری نیاز دارد؛ موضوعی که در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اهمیت فراوانی دارد.

خداوردی با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌ها گفت: با توجه به محدودیت منابع، تشخیص اولویت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد است.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حوزه‌هایی همچون برنامه‌ریزی توسعه، تولید و پایش شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بودجه‌ریزی و بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند و آمار دقیق، زیربنای مشترک همه این حوزه‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تصریح کرد: ارتقای کیفیت داده‌ها و استفاده مؤثر از اطلاعات آماری در تصمیم‌سازی‌ها از اهداف محوری این سازمان است و تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای متولی اطلاعات و مشارکت مردم نیاز دارد.

خداوردی با اشاره به نقش مردم در تولید آمارهای دقیق بیان کرد: کیفیت اطلاعات آماری به نحوه جمع‌آوری داده‌ها و میزان همکاری افراد و دستگاه‌های دارنده اطلاعات بستگی دارد؛ بنابراین، همراهی شهروندان در تکمیل اطلاعات موردنیاز می‌تواند به افزایش دقت نتایج و بهبود کیفیت برنامه‌ریزی‌ها کمک کند.

وی روز آمار و برنامه‌ریزی را فرصتی برای ارزیابی عملکردها و بررسی میزان تحقق اهداف دانست و گفت: در این مناسبت باید عملکرد گذشته را نقد کنیم، وضعیت موجود را بشناسیم و با دریافت بازخوردهای اجتماعی، مسیر آینده را برای ارتقای کیفیت آمار و بهبود تصمیم‌گیری‌ها اصلاح کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه به تفاوت شیوه اجرای سرشماری امسال با دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در روش‌های پیشین، جمع‌آوری اطلاعات عمدتاً با مراجعه حضوری به سکونتگاه‌ها و خانوارها انجام می‌شد، اما در این دوره، رویکرد اصلی بر استفاده از داده‌های ثبتی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اداری استوار است.

خداوردی افزود: در این شیوه، اطلاعات موجود در سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه‌های مرتبط با ثبت احوال و اطلاعات اقامت و سکونت، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا وضعیت جمعیتی افراد و ویژگی‌های خانوارها و محل سکونت آن‌ها با دقت بیشتری مشخص شود.

وی با بیان اینکه در این دوره تلاش شده است بخش قابل توجهی از اطلاعات موردنیاز از طریق داده‌های موجود شناسایی و گردآوری شود، اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند نیاز به مراجعه حضوری گسترده را کاهش دهد و امکان جمع‌آوری هدفمند اطلاعات تکمیلی را فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: با وجود استفاده از داده‌های ثبتی، بررسی و تکمیل اطلاعات موردنیاز همچنان اهمیت دارد و برای مواردی که اطلاعات آن‌ها ناقص، نامشخص یا نیازمند اصلاح باشد، سازوکارهای تکمیلی پیش‌بینی شده است.

خداوردی با اشاره به برنامه اطلاع‌رسانی پیش از آغاز مرحله اجرایی سرشماری گفت: از ۲۵ مهرماه برای افرادی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های موجود ناقص یا نیازمند بررسی تشخیص داده شده است، پیامک ارسال می‌شود تا نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل اطلاعات از سوی شهروندان، نیاز به مراجعه حضوری کاهش می‌یابد و مراجعه مأموران به خانوارها به‌صورت هدفمند و برای موارد ضروری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به برنامه زمانی اجرای طرح بیان کرد: مرحله اجرایی سرشماری از اول آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. همچنین، طبق برنامه اعلام‌شده، برخی اقدامات میدانی در استان زنجان زودتر از زمان عمومی پیش‌بینی‌شده آغاز می‌شود

خداوردی ابراز امیدواری کرد با همکاری شهروندان و دستگاه‌های مسئول، اطلاعات موردنیاز در زمان مقرر گردآوری شود و نتایج این طرح در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد..

اطلاعات فردی شهروندان در فرایند سرشماری محرمانه است

وی بر ضرورت صیانت از اطلاعات جمع‌آوری‌شده تأکید کرد و گفت: اطلاعات فردی شهروندان در فرایند سرشماری محرمانه است و نتایج آماری برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های کلان، به‌صورت تجمیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: اطمینان‌بخشی درباره محرمانگی اطلاعات و اطلاع‌رسانی شفاف درباره اهداف و شیوه اجرای سرشماری، از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان است.

خداوردی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای این طرح ملی گفت: دستیابی به آمار دقیق و باکیفیت، زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌ها و مسائل استان، تعیین اولویت‌های توسعه‌ای و تخصیص مؤثرتر منابع را فراهم می‌کند؛ از این‌رو، همکاری شهروندان در تکمیل اطلاعات و همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای سرشماری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی و تحقق توسعه متوازن استان زنجان خواهد داشت.