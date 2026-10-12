بزرگداشت مولانا و حافظ در دانشگاه لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگداشت مولانا و حافظ با حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان برگزار شد؛ آیینی که با محوریت گفت‌وگو درباره اندیشه‌های این دو شاعر و اجرای برنامه‌های ادبی و هنری، به پاسداشت میراث شعر فارسی اختصاص داشت.

این مراسم امروز دوشنبه در سالن شهید شکوهی دانشکدگان ادبیات و مدیریت برگزار شد و با رویکردی تعاملی، جایگاه مولانا و حافظ در فرهنگ و ادب ایرانی را مورد توجه قرار داد.

گفت‌وگوی دانشجویان درباره اندیشه‌های مولانا و حافظ

یکی از بخش‌های این آیین، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور دکتر محمدرضا حسنی‌جلیلیان، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان و جمعی از اعضای هیئت علمی بود.

در این بخش، اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان و شماری از استادان مهمان به پرسش‌های دانشجویان درباره اندیشه‌ها و آثار مولانا و حافظ پاسخ دادند و زمینه تحلیل و بررسی بیشتر اشعار این دو شاعر را فراهم کردند.

طنین شعر و موسیقی سنتی ایرانی

در ادامه مراسم، دانشجویان با حضور در جایگاه به شعرخوانی از آثار مولانا و حافظ پرداختند و از خاطرات و تأثیر ابیات این دو شاعر بر زندگی شخصی خود گفتند.

اجرای موسیقی سنتی ایرانی با محوریت اشعار مولانا و حافظ و پخش کلیپ‌های مرتبط نیز از دیگر بخش‌های این جشن بود که به آن جلوه‌ای هنری بخشید.

تأکید بر پاسداشت هویت و میراث ادبی ایران

قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های فرهنگی اظهار کرد: «این‌گونه برنامه‌ها در راستای صیانت از فرهنگ، ادب و هویت ایرانی برگزار می‌شود؛ چرا که بزرگانی همچون مولانا و حافظ، از ارکان اصلی هویت و تمدن این سرزمین بزرگ محسوب می‌شوند».

این آیین به همت کانون شعر و ادب و با مشارکت کانون آوا، زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد و با پذیرایی از دانشجویان و شرکت‌کنندگان به پایان رسید.