معاون وزیر کشور: شهیده افتخاری خدمات انتظامی را به روستاها برد

احمدعلی موهبتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش شهیده نصرت افتخاری در توسعه خدمات انتظامی در مناطق دورافتاده سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات اجتماعی و خدمت‌رسانی این شهیده به مردم، موجب تقویت پیوند مردم با نظام می‌شد و همین ویژگی‌ها، گروهک‌های تروریستی را به واکنش واداشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، اظهار کرد: شهیده نصرت افتخاری با بهره‌گیری از توانمندی‌های اجتماعی خود، خدمات انتظامی مورد نیاز مردم، از جمله خدمات مرتبط با گواهینامه و سایر امور انتظامی را به روستاها و مناطق دورافتاده منتقل کرده بود تا ساکنان این مناطق برای دریافت خدمات ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر نباشند.

وی افزود: این رویکرد، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات انتظامی، به تقویت اعتماد عمومی و تحکیم پیوند مردم با نظام کمک می‌کرد؛ موضوعی که همواره یکی از اهداف شهدای انقلاب اسلامی بوده است.

موهبتی با اشاره به اقدامات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان از گذشته در خط مقدم مقابله با قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضدتروریستی قرار داشته و در شرایط کنونی نیز هوشیاری مردم، وحدت میان اقوام و مذاهب و همدلی مردم و مسئولان، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته است.

وی تأکید کرد: اقدامات تروریستی اخیر باید به فرصتی برای تقویت وحدت، رفع کمبودها و توسعه خدمات به مردم سیستان و بلوچستان تبدیل شود تا با افزایش امکانات و تسریع در اجرای برنامه‌های ضروری، زمینه دلگرمی بیشتر مردم و تقویت امنیت پایدار در استان فراهم شود.