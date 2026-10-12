چگونگی سیر گذر در صراط مستقیم از زبان اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نظام منازل سلوکی در گفتار اهل بیت(ع) اثر محسن حسن‌زاده فروشانی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

عرفان اهل‌بیتی برخاسته از نصوص دینی مبتنی بر روش کشف و استنباط از منابع عرفانی است که بذر تفکّر در مراحل و منازل سلوک را در اندیشه‌های محققین می‌افکند و اشتیاق سالکان را دو چندان می‌کند.

در گفتار اهل‌بیت(ع) سیر در صراط مستقیم با گذر از این منازل صورت می‌پذیرد و درجات و مراحلی را برای سالکان به ارمغان می‌آورد.

سالک در این حرکت قرارگاه‌هایی تحت عناوین منزل، مقام و مرتبه را با یک نظام و چینش خاصی می‌پیماید، این نظام در منزل اسلام با اقرار و ذکر زبانی شروع و با گذرازمنازلِ ایمان، تقوا و یقین، با رسیدن به مقام رضای الاهی در نهایت به معرفت و توحید صمدی منتهی می‌شود.

کتاب نظام منازل سلوکی در گفتار اهل بیت(ع) اثر محسن حسن‌زاده فروشانی ، که هر جلد با قیمت ۵۷۸.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.