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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

چگونگی سیر گذر در صراط مستقیم از زبان اهل بیت(ع)

چگونگی سیر گذر در صراط مستقیم از زبان اهل بیت(ع)

در گفتار اهل‌بیت(ع) سیر در صراط مستقیم با گذر از منازلی که در کتاب «نظام منازل سلوکی در گفتار اهل بیت(ع)» آمده امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نظام منازل سلوکی در گفتار اهل بیت(ع) اثر محسن حسن‌زاده فروشانی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

عرفان اهل‌بیتی برخاسته از نصوص دینی مبتنی بر روش کشف و استنباط از منابع عرفانی است که بذر تفکّر در مراحل و منازل سلوک را در اندیشه‌های محققین می‌افکند و اشتیاق سالکان را دو چندان می‌کند.

در گفتار اهل‌بیت(ع) سیر در صراط مستقیم با گذر از این منازل صورت می‌پذیرد و درجات و مراحلی را برای سالکان به ارمغان می‌آورد.

چگونگی سیر گذر در صراط مستقیم از زبان اهل بیت(ع)

سالک در این حرکت قرارگاه‌هایی تحت عناوین منزل، مقام و مرتبه را با یک نظام و چینش خاصی می‌پیماید، این نظام در منزل اسلام با اقرار و ذکر زبانی شروع و با گذرازمنازلِ ایمان، تقوا و یقین، با رسیدن به مقام رضای الاهی در نهایت به معرفت و توحید صمدی منتهی می‌شود.

کتاب نظام منازل سلوکی در گفتار اهل بیت(ع) اثر محسن حسن‌زاده فروشانی ، که هر جلد با قیمت ۵۷۸.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6975572
سیده فاطمه سادات کیایی

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