به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان این اداره کل، با قدردانی از سال‌ها تلاش و خدمت پیشکسوتان اظهار کرد: بازنشستگان سرمایه‌های معنوی و گنجینه‌های ارزشمند تجربه برای سازمان و جامعه هستند و تکریم آنان، پاسداشت تعهد، اخلاق حرفه‌ای و سال‌ها خدمت صادقانه است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات بازنشستگان افزود: تلاش کردیم با برگزاری این آیین، فرصتی برای دیدار دوباره پیشکسوتان و هم‌اندیشی با آنان فراهم شود تا همچنان از تجربه‌های ارزشمند این عزیزان در مسیر پیشبرد امور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی به بازنشستگان، تأمین سهم دولت در بیمه تکمیلی از سوی دستگاه اجرایی و موضوع مرخصی‌های تشویقی از جمله مواردی است که در این زمینه پیگیری خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام همچنین درباره تشکیل کانون بازنشستگان دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از تشکیل این کانون استقبال می‌کنیم و در حد توان برای تحقق آن در کنار بازنشستگان خواهیم بود.

رشیدی با اشاره به درخواست بازنشستگان برای حمایت از اشتغال فرزندانشان نیز گفت: فرزندان بازنشستگان که واجد شرایط دریافت تسهیلات مشاغل خرد و خانگی باشند، می‌توانند برای پیگیری درخواست خود به این اداره کل مراجعه کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم درخواست‌های واجد شرایط در این حوزه بررسی و تسهیلات با نرخ چهار درصد تا پایان مهرماه پرداخت شود.

رشیدی در ادامه با اشاره به مشکلات رفاهی و معیشتی بازنشستگان خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مطرح‌شده به محدودیت‌های تأمین اعتبار و نحوه اجرای مصوبات مرتبط است که برای رفع آن‌ها نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر هستیم.

وی در پایان با گرامیداشت یاد بازنشستگانی که در قید حیات نیستند، برای خانواده‌های آنان آرزوی سلامتی و آرامش کرد و بر ضرورت حفظ ارتباط با پیشکسوتان و استفاده از تجربیات آنان تأکید کرد.