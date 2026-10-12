به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌نژاد ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی و افتتاحیه سی‌وپنجمین دوره مسابقه ملی «درس‌هایی از قرآن» در ساری، قرآن کریم را سند هویت و گذرنامه معنوی مسلمانان دانست و بر نقش انس با این کتاب آسمانی در تقویت هویت دینی نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح از سال ۱۳۷۱ اظهار کرد: مسابقه «درس‌هایی از قرآن» اکنون در ۵۲ هزار مدرسه کشور برگزار می‌شود و با همراهی ۷۰ هزار فرهنگی، سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

دبیر مسابقات «درس‌هایی از قرآن» با قدردانی از میزبانی مازندران، ترویج معارف قرآنی با استفاده از شیوه‌های جذاب و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان را ضروری دانست و بر نقش این برنامه‌ها در تربیت نسلی متعهد و برخوردار از ارزش‌های اخلاقی تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، مصیب‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، با تجلیل از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی، استمرار ۳۵ ساله طرح «درس‌هایی از قرآن» را تجربه‌ای اثرگذار در ترویج مفاهیم دینی میان نسل جدید عنوان کرد.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان فعال قرآنی در کنکور سراسری و مسابقات بین‌المللی، بر ضرورت توجه هم‌زمان به پیشرفت علمی و تربیتی دانش‌آموزان تأکید کرد و توجه به قرآن و نماز را در تقویت ایمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست.

مصیب‌زاده همچنین بر لزوم عبور از آموزش صرف روخوانی قرآن و حرکت به سوی تدبر، فهم مفاهیم و به‌کارگیری آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این آیین، از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی تجلیل شد.