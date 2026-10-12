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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

آزادی کهنسال‌ترین زندانی غیرعمد لرستان در ۹۷ سالگی

آزادی کهنسال‌ترین زندانی غیرعمد لرستان در ۹۷ سالگی

خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان از آزادی کهنسال‌ترین زندانی جرایم غیرعمد این استان با ۹۷ سال سن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در سخنانی از آزادی کهنسال‌ترین زندانی جرایم غیرعمد استان با ۹۷ سال سن خبر داد و گفت: با پیگیری قضایی، گذشت شکات و کمک خیرین، زمینه بازگشت این شهروند به آغوش خانواده فراهم شد.

تلاش برای احیای صلح و سازش در پرونده‌های مالی

وی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در اصلاح ذات‌البین و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: برخی پرونده‌های مالی که ریشه در اختلافات ملکی و معاملات مدنی دارند، بیش از مجازات، به میانجی‌گری و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین نیازمندند.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این مددجوی ۹۷ ساله به‌دلیل اختلاف و سهل‌انگاری در موضوعی ملکی به حبس محکوم شده بود. با توجه به سن بالا و شرایط جسمانی وی، پرونده در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت خیرین و پیگیری‌های قانونی، زمینه آزادی او فراهم شود.

کاهش بدهی با پیگیری قضایی و گذشت شکات

رئیس هیئت امنای ستاد دیه لرستان با اشاره به چندین میلیارد تومان بدهی این زندانی افزود: با ورود دستگاه قضایی و بررسی موضوع اعسار و تقسیط بدهی، بخشی از بار مالی پرونده با همکاری و گذشت شکات کاهش یافت.

علی‌محمدی گذشت شاکیان را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی دانست و گفت: این همراهی نقش مؤثری در فراهم‌شدن زمینه آزادی مددجو داشت.

پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کمک خیرین

وی با قدردانی از خیرین استان اظهار کرد: علاوه بر گذشت شکات، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خیرین نیک‌اندیش برای پرداخت پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده تأمین و پرداخت شد و این شهروند پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش

رئیس شورای قضایی لرستان در پایان با بیان اینکه هدف ستاد دیه تنها آزادی زندانیان نیست، تصریح کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از ورود دعاوی مالی به زندان نیز از اهداف این مجموعه است.

وی از شهروندان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران خواست با همکاری دستگاه قضایی در حل‌وفصل اختلافات و کاهش شمار زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند و افزود: دستگاه قضایی استان برای تداوم این مسیر از ظرفیت خیرین و معتمدان بهره خواهد گرفت.

کد مطلب 6975679

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