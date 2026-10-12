به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در سخنانی از آزادی کهنسال‌ترین زندانی جرایم غیرعمد استان با ۹۷ سال سن خبر داد و گفت: با پیگیری قضایی، گذشت شکات و کمک خیرین، زمینه بازگشت این شهروند به آغوش خانواده فراهم شد.

تلاش برای احیای صلح و سازش در پرونده‌های مالی

وی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در اصلاح ذات‌البین و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: برخی پرونده‌های مالی که ریشه در اختلافات ملکی و معاملات مدنی دارند، بیش از مجازات، به میانجی‌گری و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین نیازمندند.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این مددجوی ۹۷ ساله به‌دلیل اختلاف و سهل‌انگاری در موضوعی ملکی به حبس محکوم شده بود. با توجه به سن بالا و شرایط جسمانی وی، پرونده در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت خیرین و پیگیری‌های قانونی، زمینه آزادی او فراهم شود.

کاهش بدهی با پیگیری قضایی و گذشت شکات

رئیس هیئت امنای ستاد دیه لرستان با اشاره به چندین میلیارد تومان بدهی این زندانی افزود: با ورود دستگاه قضایی و بررسی موضوع اعسار و تقسیط بدهی، بخشی از بار مالی پرونده با همکاری و گذشت شکات کاهش یافت.

علی‌محمدی گذشت شاکیان را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی دانست و گفت: این همراهی نقش مؤثری در فراهم‌شدن زمینه آزادی مددجو داشت.

پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کمک خیرین

وی با قدردانی از خیرین استان اظهار کرد: علاوه بر گذشت شکات، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خیرین نیک‌اندیش برای پرداخت پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده تأمین و پرداخت شد و این شهروند پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش

رئیس شورای قضایی لرستان در پایان با بیان اینکه هدف ستاد دیه تنها آزادی زندانیان نیست، تصریح کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از ورود دعاوی مالی به زندان نیز از اهداف این مجموعه است.

وی از شهروندان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران خواست با همکاری دستگاه قضایی در حل‌وفصل اختلافات و کاهش شمار زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند و افزود: دستگاه قضایی استان برای تداوم این مسیر از ظرفیت خیرین و معتمدان بهره خواهد گرفت.