به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اردبیل که با محوریت گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از نام‌گذاری این روز جلب توجه بیشتر مسئولان و جامعه به شناخت مخاطرات و ارتقای آمادگی است، اظهار داشت: چرخه اصولی مدیریت بحران شامل مراحل سه‌گانه پیش از بحران، حین حادثه و پس از آن است؛ اگر در مرحله پیشگیری برنامه‌ریزی مدون، جامع و مبتنی بر مشارکت داشته باشیم، حوادث احتمالی با کمترین خسارت مهار خواهند شد و بر همین اساس، هزینه در حوزه پیشگیری نوعی سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی اساسی در منابع محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییرات اقلیمی، احتمال اثرگذاری پدیده‌های جوی نظیر ال‌نینو و پیش‌بینی وقوع بارش‌ها، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تاکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظفند سناریوهای کاملاً کاربردی و عملیاتی برای شرایط اضطراری تدوین کنند؛ این سناریوها نباید در حد طرح‌های کاغذی بمانند، بلکه باید تدابیر آن از پیش سنجیده شده و در صحنه عمل قابلیت اجرا داشته باشند تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی مستمر، تمام توان موجود برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار به کار گرفته شود.

فرماندار اردبیل با یادآوری شعار «مردم آماده، ایران تاب‌آور»، بر آموزش جامعه و مفهوم همزیستی ایمن با مخاطرات طبیعی تاکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی به موقع به شهروندان درباره نحوه رفتار در زمان وقوع بحران، پایه‌ای‌ترین عامل در به حداقل رساندن خطرات و خسارات است و دستگاه‌های متولی باید ارتقای فرهنگ عمومی در مواجهه با مخاطرات را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

قلندری همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته پدافند غیرعامل، خواستار ارائه برنامه‌های این هفته در قالب مانورهای سنجش آمادگی واقعی شد و خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی بحران‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان باید دقیقاً مشخص کنند که در شرایط اضطراری چگونه تداوم خدمات حیاتی به مردم را تضمین خواهند کرد؛ در همین راستا، تدوین «نقشه هوشمند آسیب‌پذیری شهرستان اردبیل» و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از زیرساخت‌ها و شبکه‌های شهری مقاوم و نامقاوم، ضرورتی انکارناپذیر برای تصمیم‌گیری‌های سریع، هدفمند و موثر در بحران‌هاست.