به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های زیرساخت روستایی در لوداب با قدردانی از حضور مسئولان و مردم، اظهار کرد: تصویب محدوده شهری و تعیین تکلیف قانونی آن، زمینه استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات شهری را برای مناطق الحاق‌شده فراهم می‌کند.

وی افزود: پیش از این، محدوده شهر از نظر استحفاظی مصوب شده بود، اما از نظر خدمات شهری و اختیارات قانونی با محدودیت‌هایی مواجه بود که با تعیین تکلیف این موضوع، امکان استفاده از اعتبارات مبتنی بر سرانه و بهره‌مندی از اختیارات قانونی بیشتر فراهم شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند منشأ تحولات مثبت در مناطق الحاق‌شده باشد، عنوان کرد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده، زمینه توسعه خدمات شهری و بهبود زیرساخت‌ها فراهم شود.

پیگیری اعتبارات شهرداری‌ها و تأمین قیر

بهرامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی شهرداری‌های حوزه انتخابیه، تصریح کرد: هر شهرداری که برای دریافت اعتبار مراجعه کرده یا درخواستی داشته است، تلاش کرده‌ایم از طریق رایزنی با مسئولان ملی، زمینه تأمین منابع مورد نیاز آن را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه تأمین قیر شهرداری‌ها نیز مکاتبات لازم انجام شد و از شهرداری‌ها خواستیم نیازهای خود را اعلام کنند تا امکان پیگیری و توزیع سهمیه‌ها فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق معاونت عمرانی استانداری، گفت: تلاش شده است سهمیه قیر در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد و ما نیز در چارچوب وظایف خود، پیگیری مطالبات شهرداری‌ها را ادامه می‌دهیم.

معابر خطرآفرین نیازمند اصلاح فوری هستند

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات ایمنی در معابر شهری، خواستار اصلاح بخش‌های خطرآفرین شد و گفت: این پروژه از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارد و لازم است اصلاح آن در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: برخی قسمت‌های مسیر عمق زیادی دارند و در روزهای بارانی و برفی، به دلیل مشخص نبودن میزان عمق، احتمال بروز حادثه برای شهروندان افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید با اجرای جدول‌گذاری مناسب، افزایش ارتفاع لبه‌ها و سایر اقدامات فنی، خطرات موجود برطرف شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امکان استفاده از ظرفیت اعتبارات ستاد مدیریت بحران برای اصلاح این بخش‌ها نیز باید بررسی شود تا اقدامات ایمنی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

توسعه متوازن روستاها متناسب با ظرفیت اعتبارات

بهرامی در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرسازی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر، بر ضرورت تداوم خدمات عمرانی تأکید کرد و گفت: توسعه روستاها و توزیع عادلانه امکانات باید متناسب با توان اجرایی و منابع مالی موجود دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای روستاهای مختلف، افزود: همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و رفع مشکلات مناطق روستایی همکاری کنند، اما اجرای پروژه‌ها نیز باید بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات موجود و با در نظر گرفتن اولویت‌های واقعی انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، روند توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری و روستایی شتاب بیشتری بگیرد.