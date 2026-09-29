به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک هیئت‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، استاندار و مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج استان از مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان اظهار کرد: برنامه‌های اقتصادی مورد نیاز کهگیلویه و بویراحمد باید در دو سطح کلان و خرد دنبال شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس افزود: در سطح کلان باید تمرکز بر اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف باشد؛ چراکه استان از منابع و ظرفیت‌های بزرگ و کم‌نظیری برخوردار است که در صورت معرفی صحیح، می‌توان علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای حضور در استان ترغیب کرد.

بهرامی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه همزمان به اقتصاد خرد و معیشت مردم گفت: یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی، آموزش و فرهنگ‌سازی است و باید از این ظرفیت برای توانمندسازی مردم و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی محلی استفاده شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی بر خانوارها تصریح کرد: امروز افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات به یک مسئله جدی برای مردم تبدیل شده است، در حالی که روستاییان استان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حداقل امکانات می‌توانند بخشی از این محصولات را تولید کنند.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون با بیان اینکه منابع مالی و تسهیلات مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: اعتبارات و تسهیلاتی در جریان سفر رئیس‌جمهور و همچنین در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شده است، اما حلقه مفقوده این زنجیره، وجود راهبر و ارشادگری است که بتواند مسیر استفاده از این ظرفیت‌ها را به مردم نشان دهد.

بهرامی از اتاق بازرگانی خواست در حوزه آموزش و توانمندسازی مردم محلی نقش فعال‌تری ایفا کند و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با فرهنگ‌سازی و آموزش، زمینه ورود مردم به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ اگر گام‌های نخست به درستی برداشته شود، ادامه مسیر برای تولید ثروت آسان‌تر خواهد بود.

وی مشاغل خانگی و گردشگری را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه مشاغل خانگی و گردشگری ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم منطقه را متحول کند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در پایان بر ضرورت خروجی عملیاتی نشست پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم این نشست به مصوبات مشخص و اثرگذار منجر شود؛ به‌ویژه مصوباتی که مسیر هدایت سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی به سمت استان را فراهم کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های کلان علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم استان، می‌تواند آثار مستقیمی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.