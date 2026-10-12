توسعه کریدورهای تجاری به خدمات لجستیکی پایدار و قابل اتکا نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، درباره ارتباط مستقیم توسعه تجارت و کارآمدی شبکه لجستیک اظهار کرد: صادرات و تجارت قدرتمند به مسیرهای پایدار و خدمات لجستیکی مؤثر نیاز دارد و در مقابل، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل نیز با تقویت جریان تجارت و صادرات معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه پایداری مسیرهای تجاری مفهومی فراتر از وجود زیرساخت در نقشه است، افزود: یکی از ارکان اصلی این پایداری، ایجاد زنجیره‌ای از اعتماد میان ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل و بازرگانان است. برای تجار خارجی، زمان تحویل کالا و هزینه حمل اهمیت زیادی دارد و همین عوامل برای فعالان بخش خصوصی داخل کشور نیز تعیین‌کننده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، قربانی، ثبات قوانین و اطمینان فعالان اقتصادی از استمرار رویه‌ها را از دیگر مؤلفه‌های ایجاد اعتماد دانست و گفت: کریدور باید به عنوان یک اکوسیستم تجاری دیده شود؛ اکوسیستمی که بتواند خدماتی قابل اتکا، سریع و پیش‌بینی‌پذیر در اختیار تجار قرار دهد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هدف آن است که کریدورهای کشور به محصولی خدماتی تبدیل شوند که مشتریان نهایی، به‌ویژه تجار خارجی، به دلیل کیفیت، سرعت و قابلیت اتکای آن حاضر باشند برای استفاده از این مسیرها هزینه کنند.

ظرفیت‌های مرزی نیازمند تسهیل و هماهنگی بیشتر است

قربانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: در بخش‌های ریلی، بندری و جاده‌ای، ظرفیت‌های قابل توجهی در مرزهای کشور وجود دارد و با فراهم شدن الزامات لازم، امکان افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم است.

وی همکاری با کشورهای مقابل و روان‌سازی فرایندها در مبادی ورودی و خروجی مرزها را از الزامات استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود برشمرد و افزود: در هر سه شیوه اصلی حمل‌ونقل، رشد عملکرد نسبت به سال گذشته ثبت شده است، اما همچنان با ظرفیت نهایی قابل دستیابی فاصله داریم.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه توسعه کریدورها صرفاً به ساخت زیرساخت‌های جدید وابسته نیست، تصریح کرد: باید اتصال میان مسیرها را تقویت کرد و هم‌زمان، فرایندهای مرزی کشور با رویه‌های طرف مقابل هماهنگ شود. روان‌سازی در مرزها و یکپارچه‌سازی خدمات، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه حمل‌ونقل، فعالان تجاری و دستگاه‌های مسئول تسهیل تجارت، سه بخش مهم در شکل‌گیری مسیرهای پایدار هستند و همکاری میان آنها می‌تواند به ارتقای عملکرد لجستیکی و فعالیت‌های مرزی کمک کند؛ با پیگیری مستمر موضوعات مرتبط و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌توان زمینه بهبود عملکرد لجستیکی و ارتقای فعالیت‌های مرزی را فراهم کرد.