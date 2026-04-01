انتشار پژوهش محقق گیلانی در خصوص توسعه دامپروری در نشریه ملی اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات حامد کیومرثی، پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، در یکی از نشریات معتبر علمی کشور اندونزی به چاپ رسید.

این گزارش علمی به بررسی رویکردهای پایدار در توسعه صنعت دامپروری، با تأکید ویژه بر پرورش گوسفند و معرفی ظرفیت‌های گوسفند تالشی استان گیلان، می‌پردازد.

حامد کیومرثی در تشریح این پژوهش، بر اهمیت حیاتی افزایش بهره‌وری در صنعت دامپروری، پیاده‌سازی مدیریت علمی تغذیه، اجرای برنامه‌های اصلاح نژاد مؤثر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین تأکید ورزید.

وی همچنین، نقش دانش سنتی و تجربیات دامداران بومی را در کنار رویکردهای علمی، عاملی کلیدی برای دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی در این حوزه برشمرد.

این پژوهشگر گیلانی، حفظ و احیای نژادهای بومی گوسفند را یکی از ستون‌های اصلی تأمین امنیت غذایی کشور دانست و خواستار تدوین و اجرای برنامه‌هایی هدفمند در زمینه اصلاح نژاد و جلوگیری از انقراض ذخایر ژنتیکی ارزشمند بومی شد.