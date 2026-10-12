مدرسه نیمه‌ تمام ثارالله ریگان پس از ۶ سال به خط ساخت بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث مدرسه در محله ثارالله شهر ریگان که سال‌ها به دلیل توقف عملیات اجرایی بلاتکلیف مانده بود، اکنون با ازسرگیری فعالیت‌های عمرانی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اتفاقی که امیدها را برای بهره‌مندی دانش‌آموزان این منطقه از فضای آموزشی در محل سکونت خود افزایش داده است.

محله ثارالله از جمله مناطق کم‌ برخوردار شهر ریگان به شمار می‌رود که تأمین زیرساخت‌های آموزشی مناسب در آن، همواره از مطالبات خانواده‌ها و ساکنان بوده است.

توقف طولانی‌مدت عملیات احداث مدرسه، مشکلاتی را برای خانواده‌هایی که فرزندانشان در سن تحصیل قرار دارند، به همراه داشته و تعیین تکلیف این پروژه را به یکی از خواسته‌های اهالی محله تبدیل کرده بود.

مدرسه ثارالله پس از ۶ سال توقف دوباره فعال شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه توقف این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی مدرسه محله ثارالله پیش از این به مدت ۶ سال متوقف مانده بود که اکنون روند اجرای آن مجدداً از سر گرفته شده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه افزود: مجری این طرح اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است و ادامه عملیات اجرایی از سوی همان پیمانکار قبلی انجام می‌شود.

از سرگیری عملیات ساخت این مدرسه در شرایطی انجام می‌شود که مطالبه تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، به‌ویژه در مناطق کم‌ برخوردار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل چنین طرح‌هایی می‌تواند در بهبود دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی نقش مؤثری داشته باشد.

مطالبه‌ای مردمی برای برخورداری از فضای آموزشی در محله

یکی از ساکنان محله ثارالله نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از سرگیری عملیات احداث مدرسه را اتفاقی امیدوارکننده برای اهالی دانست.

افضل رئیسی، با ابراز خرسندی از آغاز دوباره فعالیت‌های عمرانی این پروژه گفت: خیلی خوب است که این مدرسه در محله خودمان باشد و فرزندانمان بتوانند در نزدیکی محل زندگی‌مان به مدرسه بروند.

این مطالبه مردمی، بیانگر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در محلات کم‌برخوردار و ضرورت توجه به نیازهای خانواده‌هایی است که سال‌ها در انتظار تکمیل زیرساخت‌های آموزشی محل زندگی خود بوده‌اند.

ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از مدرسه

اگرچه ازسرگیری عملیات اجرایی مدرسه ثارالله را می‌توان گامی مثبت در مسیر رفع یکی از مطالبات قدیمی مردم این محله دانست، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، استمرار فعالیت‌های عمرانی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تعیین زمان‌بندی مشخص برای تکمیل پروژه است.

با توجه به اینکه اجرای طرح بر عهده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار دارد و پیمانکار قبلی نیز ادامه کار را دنبال می‌کند، انتظار می‌رود روند پیشرفت پروژه به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد تا این طرح بار دیگر با وقفه مواجه نشود.

تکمیل مدرسه محله ثارالله علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهر ریگان، می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌ها را کاهش دهد و زمینه دسترسی بهتر دانش‌آموزان به فضای آموزشی نزدیک محل سکونتشان را فراهم کند.

اکنون پس از ۶ سال توقف، نگاه خانواده‌ها و ساکنان محله ثارالله به ادامه عملیات اجرایی این پروژه دوخته شده است؛ مردمی که انتظار دارند ازسرگیری ساخت مدرسه، مقدمه‌ای برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی آن باشد و این مطالبه دیرینه در عمل به نتیجه برسد.