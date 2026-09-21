به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عرفان موسی‌پور، به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: دوران دفاع مقدس سندی پرافتخار از عزت، غیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و باید ارزش‌ها و دستاوردهای این دوران به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: بیش از ۵۰ عنوان برنامه متنوع در حوزه‌های فرهنگی، حماسی، جهادی و محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان‌های ریگان و گنبکی پیش‌بینی شده است که طی این ایام اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان ریگان ادامه داد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه جهادی و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در مناطق مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

موسی‌پور، همچنین از برگزاری رژه بزرگ اقتدار نیروهای مسلح و مردمی خبر داد و گفت: یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس، رژه بزرگ خودرویی اقتدار «جانفدایان» در مرکز شهرستان ریگان است.

وی بیان کرد: این رژه با هدف نمایش اقتدار و آمادگی، تقویت همبستگی و انسجام نیروهای مسلح و مردمی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا برگزار خواهد شد.