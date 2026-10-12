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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

فارس برای اجرای نسخه ۰۳ پزشک خانواده آماده می‌شود

فارس برای اجرای نسخه ۰۳ پزشک خانواده آماده می‌شود

شیراز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از تجربه اجرای نسخه ۰۲ پزشک خانواده برای تسهیل اجرای نسخه ۰۳ این برنامه در فارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی عصر دوشنبه در نشست ستاد اجرایی پزشک خانواده در فارس، هدف اصلی نظام سلامت را ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایتمندی مردم دانست و گفت: تحقق این هدف به برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.

وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده در سطوح استانی و ملی برای بررسی روند اجرای نسخه ۰۳ پزشک خانواده افزود: این نشست‌ها فرصتی برای شناسایی مسائل اجرایی، تبادل تجربه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در مسیر پیشبرد برنامه فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر بهره‌گیری از تجربه اجرای نسخه ۰۲ پزشک خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و مازندران تأکید کرد و گفت: شناسایی چالش‌های گذشته و استفاده از تجربه‌های حاصل‌شده می‌تواند به رفع موانع و فراهم‌سازی زمینه اجرای بهتر نسخه ۰۳ کمک کند.

کد مطلب 6975828

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