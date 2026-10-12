به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی عصر دوشنبه در نشست ستاد اجرایی پزشک خانواده در فارس، هدف اصلی نظام سلامت را ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایتمندی مردم دانست و گفت: تحقق این هدف به برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.

وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده در سطوح استانی و ملی برای بررسی روند اجرای نسخه ۰۳ پزشک خانواده افزود: این نشست‌ها فرصتی برای شناسایی مسائل اجرایی، تبادل تجربه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در مسیر پیشبرد برنامه فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر بهره‌گیری از تجربه اجرای نسخه ۰۲ پزشک خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و مازندران تأکید کرد و گفت: شناسایی چالش‌های گذشته و استفاده از تجربه‌های حاصل‌شده می‌تواند به رفع موانع و فراهم‌سازی زمینه اجرای بهتر نسخه ۰۳ کمک کند.