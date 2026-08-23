تأکید بر توجه به سلامت سالمندان و فرزندان شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت‌الاسلام و المسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم، در نشستی به مناسبت روز پزشک که امروز یکشنبه اول شهریورماه در سالن جلسات بنیاد برگزار شد، ضمن تبریک این روز و ارج نهادن به مقام حکیمان و طبیبان، طبابت را از ارزشمندترین و مقدس‌ترین حرفه‌ها برای تعالی و سلامت جامعه برشمرد و با اشاره به جایگاه رفیع پزشک در آموزه‌های دینی و ملی، گفت: رشته پزشکی که از دیرباز با عنوان «حکمت» شناخته می‌شده، نه تنها درمان جسم، بلکه تیمار روح و روان را نیز در بر می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمامی علوم را به واسطه ماهیت گره‌گشایی از مجهولات عالم، مقدس دانست و افزود: علم، استخراج نظم و هارمونی‌های لایتناهی در نظام آفرینش است؛ هنری که این اکتشافات را به دیدگان بشر می‌آورد و اخلاقی که این مسیر را به سمت خیر، برکت و تعالی هدایت می‌کند. علمی که با اخلاص و قصد قربت همراه باشد، به کار برکت بخشیده و آرامش‌بخشِ دردهای جامعه خواهد بود.

موسوی‌مقدم با اشاره به اهمیت «علم سودمند»، تصریح کرد: ارزشِ دانش در گرو گره‌گشایی از مشکلات مردم است؛ علمی که نافع نباشد و درد بشر را درمان نکند، دردی را از جامعه دوا نخواهد کرد. وی با تأکید بر لزوم نگاهِ توحیدی در امر طبابت، بیان داشت: شفا، نوری است که از حضرت رب‌الارباب سرچشمه می‌گیرد و پزشکان، واسطه‌هایی هستند که با دانش و تعهد خود، این موهبت را به بیماران هدیه می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر جایگاه رفیع پزشکان و کادر درمان در خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری، گفت: سلامت ایثارگران سالمند، کودکان و نوجوانان فرزندان شهدا و همچنین ایثارگران ساکن مناطق محروم و دوردست، باید با نگاه ویژه و برنامه‌ریزی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و ایثارگران اظهار داشت: شهدا و ایثارگران کسانی هستند که در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جان خود را فدا کرده یا بخشی از سلامت و توانایی جسمی خود را از دست داده‌اند؛ ازاین‌رو، ارزش و جایگاه خدمت پزشکی و درمانی به این عزیزان بسیار رفیع و بلند است. شما عزیزان توفیق یافته‌اید در این مسیر خدمت کنید و امیدوارم در این راه همواره موفق و مؤید باشید.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه جامعه ایثارگری امروز نیازمند توجه جدی‌تر به برخی گروه‌هاست، افزود: در حوزه درمان، باید بیش از گذشته به سلامت سالمندان جامعه ایثارگری توجه کنیم. از پایان هشت سال دفاع مقدس تاکنون، بسیاری از جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا به دوران سالمندی رسیده‌اند و اقتضائات جسمی و روحی این دوره، مراقبت‌ها و برنامه‌های درمانی ویژه‌ای را می‌طلبد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: تعداد قابل‌توجهی از فرزندان شهدا هنوز زیر ۱۸ سال هستند. این عزیزان با مسائل و شرایط گوناگونی روبه‌رو هستند و لازم است درباره نیازهای جسمی، روحی و اجتماعی آنان، مطالعات دقیق‌تری انجام شود و برنامه‌های متناسبی برای حمایت و مراقبت از آن‌ها در نظر گرفته شود.

موسوی‌مقدم با تقدیر از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان جامعه ایثارگری، تصریح کرد: بخش عمده فعالیت‌های درمانی و بهداشتی به‌خوبی دنبال می‌شود، اما باید همواره به مناطق دوردست و کم‌برخوردار نیز توجه داشته باشیم. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن دسترسی کافی، مشکلات مالی یا شرایط خاص زندگی، امکان مراجعه و پیگیری درمان خود را ندارند و لازم است خدمات درمانی به سراغ آنان برود.

وی ادامه داد: اگر پزشکی در طول روز به ۱۰ نفر مراجعه‌کننده خدمت می‌کند، باید در میان آنان، افراد کم‌برخوردار و کسانی را که دسترسی کمتری به خدمات درمانی دارند، بیشتر مورد توجه قرار دهد. در کشور، افرادی هستند که مشکلات خود را پنهان می‌کنند و با دشواری زندگی را می‌گذرانند؛ بنابراین، نباید منتظر مراجعه آنان بمانیم، بلکه باید برای شناسایی و خدمت‌رسانی به این افراد برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر در حوزه سلامت جامعه ایثارگری گفت: در کنار چتر گسترده فعالیت‌های درمانی که برای عموم جامعه ایثارگری انجام می‌شود، باید برای گروه‌های نیازمند، توجه ویژه و خاصی داشته باشیم. لازم است امروز تصمیم بگیریم و اقدام کنیم، اما نگاه ما باید دست‌کم برای ۱۰ سال آینده باشد؛ باید از هم‌اکنون مطالعه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنیم تا در آینده نیز بتوانیم پاسخ‌گوی نیازهای درمانی و بهداشتی این عزیزان باشیم.

وی همه علوم و رشته‌های علمی را به دلیل نقش آن‌ها در کشف مجهولات و گره‌گشایی از مشکلات بشر، مقدس دانست و افزود: علم، شناخت نظم، هماهنگی، هندسه و قوانین موجود در نظام آفرینش است. هنر آن است که انسان این یافته‌ها را به جامعه عرضه کند و اخلاق، جهت‌دهی این دانش به سوی خیر، برکت و تعالی است.

موسوی‌مقدم با اشاره به پیوند علم، اخلاق و خدمت اظهار داشت: علمی که سودمند نباشد و دردی از مردم درمان نکند، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. طبابت نیز زمانی ارزشمند و اثرگذار است که با تعهد، اخلاص و قصد قربت همراه باشد و بتواند علاوه بر درمان جسم، آرامش روح و روان بیماران را نیز فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، ضمن آرزوی سلامتی برای همه مردم، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از تلاش پزشکان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت قدردانی کرد و برای آنان در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری، توفیق و سربلندی مسئلت کرد.