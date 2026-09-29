به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاقی ۱۱ استان زاگرسی کشور صبح امروز سه‌شنبه به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزار شد.

در حاشیه این نشست، حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراتع بیش از ۸۴ میلیون هکتار از وسعت کشور را پوشش می‌دهد و بیش از ۳۰ درصد این پهنه در اختیار بهره‌برداران عشایری است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتئین کشور وابسته به دام عشایر است، افزود: برای مدیریت صحیح مراتع عشایری، مسیر و زمان کوچ و ایل‌راه‌ها، برگزاری جلسات منسجم با همکاران منابع طبیعی و بخش عشایری استان‌ها ضروری است تا تصمیم واحد گرفته شود.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: امروز در اصفهان در خدمت عشایر و مدیران مرتبط استان‌های زاگرسی هستیم تا درباره مدیریت کوچ، سکونتگاه‌ها، دام عشایری و طرح‌های مرتعداری تصمیم‌گیری شود.

وحید با اشاره به اینکه یکی از محورهای این جلسات، ایل‌راه‌های عشایری است که وسعت زیادی در سطح کشور دارد، خاطرنشان کرد: تثبیت و تعیین تکلیف این راه‌ها، آبشخورها، طول مسیر، زمان ورود و خروج به مراتع و طرح‌های مرتعداری از موضوعات مهم مورد بحث است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور درباره زمان ورود عشایر به قشلاق گفت: معمولاً عشایر از مهر، آبان یا آذر به بعد وارد مناطق قشلاقی می‌شوند و تا حدود اواخر فروردین در قشلاق می‌مانند و سپس به سمت مراتع ییلاقی حرکت می‌کنند اما امسال با توجه به شرایط اقلیمی و پدیده النینو و احتمال بارش‌ها، باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که عشایر در مسیر کوچ یا سکونتگاه‌ها و مراتع با مشکل مواجه نشوند و کوچ با امنیت کامل انجام شود.

وحید تأکید کرد: تاریخ دقیق شروع کوچ در همین جلسات نهایی می‌شود و یکی از دلایل تشکیل این سلسله نشست‌ها، تنظیم تقویم کوچ بر اساس شرایط اقلیمی و وضعیت مراتع است تا نتیجه واحد و هماهنگ حاصل شود.