به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه ۲۰ مهرماه، سعید کریمی، به همراه جمعی از مسئولان اداره‌کل پشتیبانی امور دام از انبارهای اداره‌کل غله بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی توان انبارها برای ذخیره‌سازی سویا و دیگر اقلام و نهاده‌های مورد نیاز انجام شد و ظرفیت فضاهای موجود برای نگهداری این محصولات مورد ارزیابی قرار گرفت.

کریمی در جریان این بازدید، شرایط انبارهای اداره‌کل غله را از نظر امکان نگهداری و ذخیره‌سازی سویا و سایر نهاده‌ها بررسی کرد تا میزان آمادگی این مراکز برای استفاده در برنامه‌های تأمین و نگهداری اقلام مشخص شود.

مسئولان اداره‌کل پشتیبانی امور دام نیز در این بازدید حضور داشتند و وضعیت انبارها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

سنجش ظرفیت ذخیره‌سازی و ارزیابی آمادگی انبارها برای نگهداری نهاده‌های مورد نیاز، از محورهای اصلی این بازدید اعلام شده است.

این بررسی با هدف شناخت ظرفیت‌های موجود برای ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری استان انجام شد.