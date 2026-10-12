به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه علی‌محمد زورآوند، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، به همراه فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از کارشناسان منابع طبیعی، از چند نقطه پیشنهادی در سطح شهر پاوه برای احداث ایستگاه سینوپتیک تکمیلی بازدید کرد.

این بازدید در ادامه پیگیری‌های فرماندار پاوه برای تحقق مطالبه چندین‌ساله مردم شهرستان در زمینه راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی انجام شد؛ زیرساختی که می‌تواند به تقویت امکانات پایش و پیش‌بینی شرایط جوی در این منطقه کمک کند.

در جریان این بازدید، موقعیت جغرافیایی نقاط معرفی‌شده، میزان دسترسی و شرایط فنی و تخصصی هر محل مورد ارزیابی قرار گرفت تا گزینه مناسب برای استقرار ایستگاه انتخاب شود.

راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی پاوه امکان ثبت و پایش دقیق‌تر اطلاعات جوی، میزان بارش، دما و دیگر شاخص‌های هواشناسی را فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود خدمات مرتبط با پیش‌بینی شرایط جوی مؤثر باشد.

داده‌های حاصل از فعالیت این ایستگاه همچنین می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت بحران و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

این اقدام با هدف پیگیری مطالبه مردم پاوه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارتقای پایش و پیش‌بینی وضعیت جوی شهرستان صورت گرفته است.