به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۱۴ هشدار نارنجی هواشناسی صادرشده در خراسان شمالی، ۱۳ مورد به وقوع پیوسته است و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره این هشدارها نقش مهمی در مدیریت بحران و پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی داشته است.

وی افزود: وظیفه اصلی هواشناسی حفظ جان و مال مردم است و آگاهی‌بخشی و ارائه هشدارهای به‌موقع می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: این استان ماهیتی کشاورزی دارد و این بخش سهم مهمی در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده دارد، از این رو اطلاعات و داده‌های هواشناسی برای برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

داداشی اظهار کرد: ۱۳۸ نقطه داده‌برداری هواشناسی در استان فعال است و شرایط جوی از طریق این نقاط به صورت برخط دریافت و پایش می‌شود که از نظر تعداد و وسعت پوشش، وضعیت مناسبی برای خراسان شمالی ایجاد کرده است.

وی افزود: ایجاد ایستگاه‌های جدید و مراکز داده‌برداری نیازمند تصویب طرح و تأمین اعتبار است و توسعه این شبکه می‌تواند به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و مدیریت بهتر مخاطرات جوی کمک کند.

وی درباره تجهیزات هواشناسی نیز گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این حوزه خارجی است و به همین دلیل هزینه تأمین، نگهداری و تعمیر آنها بالا است؛ بنابراین تأمین منابع مالی برای نوسازی تجهیزات از دغدغه‌های مهم هواشناسی استان به شمار می‌رود.

داداشی ادامه داد: سال گذشته در هفته دولت عملیات اجرایی سه ایستگاه هواشناسی در بام، گریوان و قوشخانه آغاز شد که این ایستگاه‌ها در دهه فجر به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی یکی از دغدغه‌های مهم این استان را نداشتن مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی تنها استانی است که از این مرکز برخوردار نیست.

وی افزود: برای احداث این مرکز عملیات کلنگ‌زنی انجام شد اما زمین مورد نظر با مشکل مواجه شد و در حال حاضر پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف زمین مناسب و فراهم شدن زمینه احداث مرکز ادامه دارد.

داداشی با تأکید بر اهمیت داده‌های هواشناسی در بخش کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی می‌تواند به ارتقای داده‌های تخصصی و ارائه خدمات دقیق‌تر به کشاورزان و برنامه‌ریزان این بخش کمک کند.

وی بیان کرد: هواشناسی مرز نمی‌شناسد و داده‌های جوی در مدیریت مخاطرات، برنامه‌ریزی اقتصادی، کشاورزی و حفاظت از جان و مال مردم نقش مستقیم دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پدیده‌های جوی موجب شده است دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیم‌های پیشگیرانه داشته باشند و در مواردی از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود