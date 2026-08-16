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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

داداشی: خراسان‌شمالی تنها استان فاقد مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی است

داداشی: خراسان‌شمالی تنها استان فاقد مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی تنها استانی است که مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی ندارد و پیگیری‌ها برای احداث این مرکز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۱۴ هشدار نارنجی هواشناسی صادرشده در خراسان شمالی، ۱۳ مورد به وقوع پیوسته است و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره این هشدارها نقش مهمی در مدیریت بحران و پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی داشته است.

وی افزود: وظیفه اصلی هواشناسی حفظ جان و مال مردم است و آگاهی‌بخشی و ارائه هشدارهای به‌موقع می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: این استان ماهیتی کشاورزی دارد و این بخش سهم مهمی در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده دارد، از این رو اطلاعات و داده‌های هواشناسی برای برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

داداشی اظهار کرد: ۱۳۸ نقطه داده‌برداری هواشناسی در استان فعال است و شرایط جوی از طریق این نقاط به صورت برخط دریافت و پایش می‌شود که از نظر تعداد و وسعت پوشش، وضعیت مناسبی برای خراسان شمالی ایجاد کرده است.

وی افزود: ایجاد ایستگاه‌های جدید و مراکز داده‌برداری نیازمند تصویب طرح و تأمین اعتبار است و توسعه این شبکه می‌تواند به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و مدیریت بهتر مخاطرات جوی کمک کند.

وی درباره تجهیزات هواشناسی نیز گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این حوزه خارجی است و به همین دلیل هزینه تأمین، نگهداری و تعمیر آنها بالا است؛ بنابراین تأمین منابع مالی برای نوسازی تجهیزات از دغدغه‌های مهم هواشناسی استان به شمار می‌رود.

داداشی ادامه داد: سال گذشته در هفته دولت عملیات اجرایی سه ایستگاه هواشناسی در بام، گریوان و قوشخانه آغاز شد که این ایستگاه‌ها در دهه فجر به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی یکی از دغدغه‌های مهم این استان را نداشتن مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی تنها استانی است که از این مرکز برخوردار نیست.

وی افزود: برای احداث این مرکز عملیات کلنگ‌زنی انجام شد اما زمین مورد نظر با مشکل مواجه شد و در حال حاضر پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف زمین مناسب و فراهم شدن زمینه احداث مرکز ادامه دارد.

داداشی با تأکید بر اهمیت داده‌های هواشناسی در بخش کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی می‌تواند به ارتقای داده‌های تخصصی و ارائه خدمات دقیق‌تر به کشاورزان و برنامه‌ریزان این بخش کمک کند.

وی بیان کرد: هواشناسی مرز نمی‌شناسد و داده‌های جوی در مدیریت مخاطرات، برنامه‌ریزی اقتصادی، کشاورزی و حفاظت از جان و مال مردم نقش مستقیم دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پدیده‌های جوی موجب شده است دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیم‌های پیشگیرانه داشته باشند و در مواردی از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود

کد مطلب 6918164

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