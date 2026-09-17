فجر شهید سپاسی در آستانه جذب «علیرضا جهانبخش»

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم احمدی درباره احتمال حضور علیرضا جهانبخش در این تیم گفت: اقدامات قانونی برای جابه‌جایی این بازیکن انجام شده و موافقت‌های لازم برای انتقال او به فجر شهید سپاسی دریافت شده است.

وی افزود: در ادامه فعالیت‌های باشگاه در بازار نقل‌وانتقالات، مجوزهای لازم برای جذب جهانبخش به عنوان بازیکن سرباز فراهم شده و این موضوع در حال پیگیری است.

بازگشت پس از سال‌ها

جهانبخش که اکنون ۳۳ سال دارد، آخرین بار با پیراهن داماش گیلان در لیگ برتر فوتبال ایران به میدان رفت و پس از آن راهی فوتبال اروپا شد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از آن زمان در فوتبال اروپا به فعالیت خود ادامه داده و اکنون با ورود دوران حضورش در فوتبال اروپا به چهاردهمین سال، احتمال بازگشت او به فوتبال ایران مطرح شده است.

جهانبخش در آستانه بازگشت به فوتبال ایران

بازگشت احتمالی جهانبخش به فوتبال ایران در شرایطی مطرح شده که این بازیکن برای گذراندن دوره خدمت سربازی باید به فوتبال کشور بازگردد و باشگاه فجر شهید سپاسی نیز در همین راستا اقدامات لازم برای جذب او را انجام داده است.

در صورت نهایی شدن این انتقال، حضور یکی از چهره‌های باسابقه تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب فجر شهید سپاسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران باشد.