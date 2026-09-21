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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

ثبت ۵۳۶ اثر در دبیرخانه جشنواره فضای مجازی بنیاد امام رضا (ع)

ثبت ۵۳۶ اثر در دبیرخانه جشنواره فضای مجازی بنیاد امام رضا (ع)

جیرفت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از ثبت ۵۳۶ اثر در دبیرخانه جشنواره فضای مجازی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف و ابعاد اجرایی جشنواره فضای مجازی جنوب کرمان اظهار داشت: این رویداد رسانه‌ای - فرهنگی در امتداد پویش ملی «ایران امام رضا(ع)» و با هدف محوری شناسایی، تقویت و حمایت همه‌جانبه از ظرفیت‌های خلاق، استعدادهای نوظهور و فعالان پرتوان زیست‌بوم فضای مجازی در زمینه تولید محتوای فرهنگی و رضوی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به روند ثبت‌نام و استقبال فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا افزود: در مهلت تعیین‌شده تعداد ۵۳۶ اثر در قالب‌های متنوع چندرسانه‌ای به دبیرخانه واصل شد که پس از غربالگری فنی
و موضوعی، تمامی آثار واجد شرایط مستقیماً وارد چرخه اصلی داوری شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر حساسیت و دقت در سنجش تولیدات بیان کرد: داوری آثار در دو مرحله مجزا و با حضور چهره‌های شناخته‌شده و متخصص در حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ و تولید محتوا انجام می‌شود تا آثار نه تنها از بُعد شکلی، بلکه بر اساس شاخص‌های دقیق محتوایی، میزان خلاقیت، کیفیت فنی و مؤلفه تعیین‌کننده اثربخشی مورد ارزیابی جامع
قرار گیرند.

وی به ترکیب هیئت داوران این دوره اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، سید دانیال معین، نجم‌الدین شریعتی، حسین رفیعی، دکتر مهناز مظاهری و شفیع آقامحمدیان به عنوان اعضای
صاحب‌نام هیئت داوران، مسئولیت ارزیابی و امتیازدهی به آثار را بر عهده دارند که نشان‌دهنده تلفیق تخصص‌های رسانه‌ای در حوزه‌های دین، سینما، اجرا، تولید چندرسانه‌ای و ارتباطات دانشگاهی است.

حسینی، خاطرنشان کرد: این رویداد در گام نخست، زمینه شبکه سازی تولیدکنندگان محتوا را فراهم کرده و در گام بعدی، به رونق و انتشار محتوای فاخر و جریان‌ساز با محوریت معارف رضوی کمک شایانی خواهد کرد؛ چرا که فضای مجازی امروز، عرصه اصلی بازنمایی هویت و باورهای جامعه است و این جشنواره فرصتی استثنایی برای دیده‌شدن استعدادهایی است که روایتگر صادق فرهنگ، امیدآفرینی و ارزش‌های تابناک رضوی هستند.

کد مطلب 6953566

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