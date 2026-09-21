ثبت ۵۳۶ اثر در دبیرخانه جشنواره فضای مجازی بنیاد امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف و ابعاد اجرایی جشنواره فضای مجازی جنوب کرمان اظهار داشت: این رویداد رسانهای - فرهنگی در امتداد پویش ملی «ایران امام رضا(ع)» و با هدف محوری شناسایی، تقویت و حمایت همهجانبه از ظرفیتهای خلاق، استعدادهای نوظهور و فعالان پرتوان زیستبوم فضای مجازی در زمینه تولید محتوای فرهنگی و رضوی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.
وی با اشاره به روند ثبتنام و استقبال فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا افزود: در مهلت تعیینشده تعداد ۵۳۶ اثر در قالبهای متنوع چندرسانهای به دبیرخانه واصل شد که پس از غربالگری فنی
و موضوعی، تمامی آثار واجد شرایط مستقیماً وارد چرخه اصلی داوری شدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر حساسیت و دقت در سنجش تولیدات بیان کرد: داوری آثار در دو مرحله مجزا و با حضور چهرههای شناختهشده و متخصص در حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ و تولید محتوا انجام میشود تا آثار نه تنها از بُعد شکلی، بلکه بر اساس شاخصهای دقیق محتوایی، میزان خلاقیت، کیفیت فنی و مؤلفه تعیینکننده اثربخشی مورد ارزیابی جامع
قرار گیرند.
وی به ترکیب هیئت داوران این دوره اشاره کرد و گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، سید دانیال معین، نجمالدین شریعتی، حسین رفیعی، دکتر مهناز مظاهری و شفیع آقامحمدیان به عنوان اعضای
صاحبنام هیئت داوران، مسئولیت ارزیابی و امتیازدهی به آثار را بر عهده دارند که نشاندهنده تلفیق تخصصهای رسانهای در حوزههای دین، سینما، اجرا، تولید چندرسانهای و ارتباطات دانشگاهی است.
حسینی، خاطرنشان کرد: این رویداد در گام نخست، زمینه شبکه سازی تولیدکنندگان محتوا را فراهم کرده و در گام بعدی، به رونق و انتشار محتوای فاخر و جریانساز با محوریت معارف رضوی کمک شایانی خواهد کرد؛ چرا که فضای مجازی امروز، عرصه اصلی بازنمایی هویت و باورهای جامعه است و این جشنواره فرصتی استثنایی برای دیدهشدن استعدادهایی است که روایتگر صادق فرهنگ، امیدآفرینی و ارزشهای تابناک رضوی هستند.
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