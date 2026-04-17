به گزارش خبرگزاری مهر، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در پنجمین اجلاس دیپلماسی «آنتالیا» ADF در کشور ترکیه با دکتر «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که امروز جمعه ۲۸ فروردین ماه جاری (۱۷ آوریل ۲۰۲۶) در پنجمین اجلاس دیپلماسی «آنتالیا» The Antalya Diplomacy Forum در کشور ترکیه برگزار شد؛ «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق با دکتر «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه، دیدار کرد و وضعیت منطقه و همچنین آخرین اتفاقات جنگ را مورد بررسی و بحث و تبادلِ‌نظر قرار دادند.

در این نشست، طرفین بر اهمیت ادامه آتش‌بس، گفت‌وگو، تفاهم، جلوگیری از تنش‌ها و همچنین تکرار دوباره جنگ و برقراری آشتی و حفظ آرامش و ثبات در سراسر منطقه خاورمیانه، تأکید کردند.

روابط عراق و اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران از دیگر بخش‌های این دیدار دیپلماتیک در شهر آنتالیا در کشور ترکیه بود که هر دو طرف بر تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک که در خدمت مصالح مشترک باشد، تأکید کردند.

آقای بارزانی قرار است در پنجمین اجلاس دیپلماسی «آنتالیا» ADF با تعدادی از رهبران، رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و شخصیت‌های برجسته کشورهای مختلف جهان؛ چندین دیدار انجام ‌دهد و درباره مسائل فی‌مابین به گفت‌وگو بپردازند.

تعدادی از مسئولان عالی‌رتبه کشورهای مختلف در پنجمین اجلاس دیپلماسی آنتالیا The Antalya Diplomacy Forum حضور دارند که در خلال آن، این دیپلمات‌های ارشد، درباره مسائل مهم حال حاضر جهان، مسائل، مشکلات و هرج و مرج‌های بوجود آمده و همچنین چگونگی حل آنها به گفت‌وگو و رایزنی می‌پردازند.