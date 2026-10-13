عوارض دارویی را برای نجات جان دیگران گزارش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به اهمیت پایش ایمنی فرآورده‌های سلامت اظهار کرد: ممکن است برخی داروها و فرآورده‌های سلامت پس از ورود به بازار، با عوارض پیش‌بینی‌نشده‌ای همراه شوند؛ ازاین‌رو، گزارش عوارض ناخواسته نقش مهمی در شناسایی خطرات، حفظ سلامت جامعه و ارتقای ایمنی و اثربخشی این فرآورده‌ها دارد.

وی افزود: هر گزارش عارضه می‌تواند به شناسایی یک خطر و پیشگیری از آسیب به افراد دیگر کمک کند. از همین رو، گزارش‌دهی عوارض اقدامی مسئولانه و ضروری است که اثربخشی آن به مشارکت و همکاری همه افراد جامعه بستگی دارد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: نباید گزارش یک عارضه را اقدامی کم‌اهمیت تلقی کرد؛ چرا که حتی یک گزارش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره ایمنی یک فرآورده فراهم کند و زمینه پیشگیری از تکرار مشکلات مشابه را برای سایر مصرف‌کنندگان به وجود آورد.

وی درباره نحوه ثبت گزارش عوارض ناخواسته اظهار کرد: افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان پس از اطلاع از عارضه یا خطای دارویی، از مسیرهای تعیین‌شده برای ثبت گزارش استفاده کنند تا اطلاعات لازم در اختیار نظام پایش ایمنی فرآورده‌های سلامت قرار گیرد.

به گفته یوسفی، ثبت آنلاین گزارش از طریق سامانه adr.ttac.ir و بخش «کارتابل گزارشگر» امکان‌پذیر است. همچنین شهروندان و سایر گزارشگران می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۹۰، داخلی ۳، کد ۲ گزارش خود را ثبت کنند. اسکن کد QR اختصاص‌یافته و ورود به سامانه نیز از دیگر روش‌های دسترسی به این فرآیند است.

وی تأکید کرد: گزارش عوارض ناخواسته فرآورده‌های سلامت صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مشارکتی مستقیم در حفاظت از سلامت جامعه است و هر گزارش به‌موقع می‌تواند در شناسایی خطرات، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و افزایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت نقش مؤثری داشته باشد.