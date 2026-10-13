به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه نخستین نشست برنامه‌ریزی همایش بزرگ پیاده‌روی صبحگاهی رودان با حضور بهنام کریمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رودان، سمانه سالاری رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بهنام کریمی در این نشست با اشاره به فرصت پخش سراسری این رویداد از شبکه سه سیما، اظهار کرد: این همایش فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت و ظرفیت‌های شهرستان رودان به مخاطبان سراسر کشور است.

وی افزود: تصاویر پخش شده از این برنامه نقش مهمی در معرفی شهرستان به مخاطبان ملی دارد، از این رو نظم بصری، یکپارچگی پوشش گروه‌های شرکت کننده، زمان‌بندی دقیق و انتخاب مسیر مناسب پیاده‌روی و محل استقرار سکوی اصلی با توجه به مناظر طبیعی و کوهستان‌های شاخص رودان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان با تأکید بر ضرورت هماهنگی عوامل اجرایی با تهیه کننده و کارگردان برنامه، خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی این رویداد باید در جلسات تخصصی پیش‌رو به دقت بررسی شود تا زمینه برگزاری مطلوب آن فراهم شود.

در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله انتخاب مسیر پیاده‌روی، تعیین محل استقرار سکوی اصلی برای نمایش جلوه‌های طبیعی شهرستان و تنظیم دقیق برنامه‌های اجرایی بررسی شد و تصمیمات لازم برای پیگیری امور از سوی مسئولان کمیته‌ها اتخاذ شد.