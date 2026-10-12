ارائه خدمات قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی در هر زمان و مکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با آغاز به کار زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی، مردم می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طریق ۷ سکوی فعال‌شده در گام نخست و ۹ سکوی دیگر که طی هفته‌های آینده به این زیست‌بوم می‌پیوندند، با حفظ محرمانگی دریافت کنند.

از این پس، برای تنظیم و ارسال اظهارنامه و لایحه، نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست و هوش مصنوعی، امکان دریافت این خدمات را با سرعت، دقت، سهولت و هزینه کمتر، در هر زمان و مکان، حتی خارج از کشور، فراهم می‌کند.