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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت‌الله قربانی لاهیجی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت‌الله قربانی لاهیجی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده پیشین ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این پیام حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، مایه اندوه و تأثر شد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: سوابق انقلابی و مبارزاتی فراوان در دوران حکومت طاغوت و اشتغال به مسئولیت‌های متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، نشان‌ از روحیه انقلابی، تعهد عمیق و اهتمام آن مرحوم به خدمت‌گزاری صادقانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت:‌ اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان مکرم، وابستگان و ارادتمندان آیت‌الله قربانی لاهیجی، رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 6975782
محمد رضازاده

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