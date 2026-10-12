به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این پیام حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، مایه اندوه و تأثر شد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: سوابق انقلابی و مبارزاتی فراوان در دوران حکومت طاغوت و اشتغال به مسئولیت‌های متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه لاهیجان و رشت و همچنین ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان، نشان‌ از روحیه انقلابی، تعهد عمیق و اهتمام آن مرحوم به خدمت‌گزاری صادقانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت:‌ اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان مکرم، وابستگان و ارادتمندان آیت‌الله قربانی لاهیجی، رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.