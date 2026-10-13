از تعمیر ۲۰۹ اتوبوس معیوب تا خروج ۱۱۰ اتوبوس فرسوده از ناوگان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت خدمات ناوگان اتوبوسرانی از جمله موضوعاتی است که با توجه به نیاز روزانه شهروندان به جابه‌جایی آسان، ایمن و منظم در سطح پایتخت، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نوسازی اتوبوس‌ها، تعمیر و بازسازی ناوگان موجود، کاهش تعداد اتوبوس‌های متوقف و خروج خودروهای فرسوده از چرخه بهره‌برداری، نقش مهمی در افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و بهبود عملکرد شبکه حمل‌ونقل عمومی ایفا می‌کند.

در همین راستا، معاونت فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مهرماه ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از اقدامات را در حوزه نوسازی، بازسازی و بهسازی ناوگان، تعمیر و راه‌اندازی اتوبوس‌های معیوب، تأمین تجهیزات و پشتیبانی فنی دنبال کرده است؛ اقداماتی که در کنار ارتقای آمادگی ناوگان، با هدف استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای حمل‌ونقلی پایتخت انجام می‌شود.

بر اساس گزارش عملکرد این معاونت، در بخش نوسازی ناوگان، ۷۵۰ دستگاه اتوبوس برقی از شرکت عقاب، ۲۵۰ دستگاه اتوبوس اسنا، ۴۹۱ دستگاه اتوبوس برقی هایگر، ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی شتاب و ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین یونگ‌مانگ کارمانیا در فهرست اقدامات این بخش قرار گرفته‌اند.

در بخش بازسازی و بهسازی ناوگان نیز ۵۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده، ۱۵ دستگاه اتوبوس در مرحله بازسازی و رفع عیوب قرار گرفته و فرآیند بازسازی ۲۴ دستگاه دیگر نیز در گزارش عملکرد درج شده است.

تعمیر و راه‌اندازی ۲۰۹ اتوبوس معیوب

یکی دیگر از محورهای عملکرد معاونت فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تعمیر و راه‌اندازی اتوبوس‌های معیوب ملکی برای مراسم روز بدرقه شهید بوده است. بر اساس اطلاعات درج‌شده در این گزارش، ۲۰۹ دستگاه اتوبوس معیوب تعمیر و راه‌اندازی شده‌اند که شامل ۱۳ دستگاه اتوبوس دوکابین، ۶۱ دستگاه اتوبوس تک‌کابین و ۱۳۵ دستگاه مینی‌بوس و ون است.

همچنین در بخش کاهش ناوگان متوقف، از راه‌اندازی ۲۸۱ دستگاه اتوبوس در مهرماه و کاهش تعداد اتوبوس‌های متوقف خبر داده شده است؛ اقدامی که با بازگرداندن بخشی از ظرفیت ناوگان به چرخه بهره‌برداری، می‌تواند به تقویت توان خدمات‌رسانی اتوبوسرانی کمک کند.

خروج ۱۱۰ اتوبوس فرسوده از چرخه بهره‌برداری

خروج ناوگان فرسوده از دیگر محورهای عملکرد معاونت فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مهرماه بوده است. بر اساس این گزارش، ۱۱۰ دستگاه اتوبوس فرسوده از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند.

در بخش معاینه فنی ناوگان نیز پوشش ۹۰ درصدی معاینه فنی اعلام شده است؛ موضوعی که در کنار رسیدگی‌های فنی و تعمیراتی، از اهمیت نگهداری و آماده‌به‌کاری ناوگان برای ارائه خدمات حمل‌ونقلی حکایت دارد.

تداوم پشتیبانی فنی و تأمین تجهیزات

در کنار اقدامات مرتبط با نوسازی و تعمیر ناوگان، پشتیبانی فنی اتوبوس‌ها و تأمین تجهیزات و قطعات نیز در فهرست فعالیت‌های معاونت فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قرار دارد.

بر اساس این گزارش، پشتیبانی فنی ناوگان، تأمین تجهیزات عملیاتی، پشتیبانی از تجهیزات و ماشین‌آلات و تأمین قطعات و ملزومات از جمله محورهای فعالیت این معاونت است. همچنین حمایت‌های مالی و فنی، پشتیبانی از ایمنی و کیفیت و ارتقای عملکرد ناوگان از دیگر حوزه‌های مورد اشاره در این گزارش به شمار می‌روند.

در مجموع، نوسازی ناوگان، بازسازی اتوبوس‌ها، بازگرداندن خودروهای متوقف به چرخه خدمت، خروج اتوبوس‌های فرسوده و تقویت پشتیبانی فنی، مجموعه اقداماتی است که در مسیر ارتقای عملکرد اتوبوسرانی تهران دنبال می‌شود.

مدیریت شهری تهران نیز با پیگیری برنامه‌های مرتبط با توسعه و بهسازی حمل‌ونقل عمومی، در تلاش است زمینه ارائه خدمات بهتر، تسهیل رفت‌وآمدهای روزانه و افزایش آسایش شهروندان را فراهم کند؛ مسیری که بهبود کیفیت ناوگان و تقویت خدمات‌رسانی عمومی، از بخش‌های مهم آن به شمار می‌رود.

علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: از زمان تحویل مدیریت شهری در شهریور ۱۴۰۰ که تنها ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود داشت، تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و وارد چرخه خدمت شده است که ۵۰۰ دستگاه از آنها برقی هستند.

زاکانی با اشاره به برنامه‌های توسعه ناوگان اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: ۷۵ دستگاه اتوبوس سه‌کابین ۲۶ متری برای محور آزادی خریداری شده که تولید شده‌اند و وارد تهران شدند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز تولید اتوبوس‌های دوکابین در تهران خبر داد و گفت: خط تولید اتوبوس‌های دوکابین برقی امسال راه‌اندازی می‌شود و با افزایش ظرفیت تولید، امکان ورود تعداد بیشتری از این اتوبوس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سال آینده فراهم خواهد شد.