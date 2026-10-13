دستگیری چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی، اظهار کرد: در پی اجرای عملیات و گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک نیروهای پاسگاه انتظامی و همیاران و دوستداران طبیعت، چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات تعدادی کلنی زنبور عسل وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با بیان اینکه برداشت زنبورهای عسل وحشی از طبیعت براساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست غیرمجاز است، تصریح کرد: این اقدام موجب وارد شدن خسارت به طبیعت و اکوسیستم منطقه می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

دهقانی با اشاره به نقش زنبورهای عسل در حفظ تنوع زیستی، گفت: زنبورها با گرده‌افشانی بسیاری از گیاهان در تولید و بقای پوشش گیاهی نقش مؤثری دارند و از این طریق به تأمین غذای بسیاری از حیوانات و دیگر موجودات زنده و حفظ تعادل زیستی در طبیعت کمک می‌کنند.