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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

دستگیری چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی در بستک

دستگیری چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی در بستک

بستک - رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک از دستگیری چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی از طبیعت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی، اظهار کرد: در پی اجرای عملیات و گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک نیروهای پاسگاه انتظامی و همیاران و دوستداران طبیعت، چهار متخلف برداشت کلنی زنبورهای عسل وحشی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات تعدادی کلنی زنبور عسل وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با بیان اینکه برداشت زنبورهای عسل وحشی از طبیعت براساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست غیرمجاز است، تصریح کرد: این اقدام موجب وارد شدن خسارت به طبیعت و اکوسیستم منطقه می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

دهقانی با اشاره به نقش زنبورهای عسل در حفظ تنوع زیستی، گفت: زنبورها با گرده‌افشانی بسیاری از گیاهان در تولید و بقای پوشش گیاهی نقش مؤثری دارند و از این طریق به تأمین غذای بسیاری از حیوانات و دیگر موجودات زنده و حفظ تعادل زیستی در طبیعت کمک می‌کنند.

کد مطلب 6976281

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