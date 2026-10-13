قوانین بازدارنده، حلقه مفقوده مقابله با قاچاق سوخت و کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی‌راد صبح سه‌شنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قدردانی از اقدامات نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق سوخت و کالا اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی شمال به جنوب و استان‌های شرقی کشور، از مسیرهای مهم عبور کالا و سوخت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی افزود: بی شک نظارت بر این حجم از تردد، به زمان، توان و هماهنگی بیشتری نیاز دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشف و برخورد با قاچاقچیان افزود: با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است که جای تقدیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه استان در بسیاری از موارد نقش معبر را دارد و مقصد نهایی محموله‌های قاچاق نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از مسئولیت مقابله با این پدیده بر دوش نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی استان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، باید با تقویت سازوکارهای قانونی و پیشگیرانه، امکان فعالیت شبکه‌های قاچاق کالا، ارز و سوخت را محدود کرد.

شرافتی‌راد با اشاره به اجرای طرح شارژ ۵۰ لیتری کارت سوخت شهروندان از ابتدای مهرماه، این اقدام را گامی مؤثر در مدیریت مصرف و مقابله با سوءاستفاده سودجویان دانست و گفت: اجرای این طرح با پیگیری‌های انجام‌شده، به کاهش مصرف و محدود شدن فرصت فعالیت سودجویان کمک کرده است.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید در کنار برخورد قاطع با متخلفان مورد توجه قرار گیرد، افزود: پیش از اجرای این طرح، تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و معطلی یک تا دو ساعته شهروندان، نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: بنابراین، ضروری است سیاست‌های کنترلی به‌گونه‌ای اجرا شوند که ضمن جلوگیری از قاچاق، روند عادی زندگی و فعالیت‌های شغلی مردم نیز مختل نشود.

شرافتی راد تأکید کرد: برخورد با باندها و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت و کالا باید با دقت و سرعت انجام شود، اما نباید مقابله با سودجویان به ایجاد مشکل برای شهروندانی منجر شود که برای تأمین معیشت و انجام امور روزمره خود به خدمات‌رسانی به‌موقع نیاز دارند.

شرافتی‌راد همچنین با اشاره به تداوم فعالیت برخی قاچاقچیان با وجود دستگیری‌های مکرر گفت: نمونه‌هایی از این تخلفات نشان می‌دهد که مجازات‌های موجود در برخی موارد بازدارندگی لازم را ندارند و سودجویان همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ بنابراین، بازنگری در قوانین و تقویت ضمانت‌های اجرایی برای برخورد مؤثرتر با این افراد ضروری است.

وی با اشاره به حادثه اخیر مرگبار در ارتباط با جابه‌جایی سوخت قاچاق در اتوبوس، بر ضرورت پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: چنین حوادثی نشان می‌دهد که مقابله با شبکه‌های قاچاق تنها به کشف محموله‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید با تقویت اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، از تکرار حوادث مشابه نیز جلوگیری کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌های مسئول، خواستار پیگیری مکتوب پیشنهادها و مطالبات مرتبط با اصلاح قوانین و تقویت برخوردهای بازدارنده شد.