به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا حاجی‌بابایی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، استانداردسازی را یکی از الزامات توسعه جوامع دانست و اظهار کرد: استاندارد معیاری برای ارزیابی کیفیت در عرصه‌های مختلف زندگی، تولید و فعالیت‌های اجتماعی است و نقشی اساسی در ایجاد اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان ملی استاندارد در تضمین کیفیت محصولات و خدمات افزود: این سازمان علاوه بر ایجاد اطمینان در میان مصرف‌کنندگان، در ارتقای توان رقابتی کشور و تقویت جایگاه تولیدات ایرانی در بازارهای بین‌المللی نقش مهمی دارد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه رقابت در بازارهای جهانی به برخورداری از دانش فنی، تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های روز وابسته است، تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم ارتقای مستمر کیفیت کالاها و خدمات و انطباق فرایندهای تولید با استانداردهای مورد نیاز است.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب، انرژی و محیط زیست، این حوزه‌ها را از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در پیشرفت اقتصادی کشور برشمرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و بهبود فرایندهای تولید انرژی، در کنار استفاده بهینه از منابع آبی، می‌تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی و توسعه ملی داشته باشد.

وی افزود: بهینه‌سازی مصرف نباید به ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای مردم و فعالیت‌های اقتصادی منجر شود، بلکه باید با افزایش کارایی و اصلاح فرایندها، زمینه استفاده بهتر از منابع را فراهم کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت بهره‌وری برای تقویت رشد اقتصادی اظهار کرد: هر اندازه سهم بهره‌وری، ارتقای کیفیت و فناوری‌های جدید در رشد اقتصادی افزایش یابد، امکان کاهش هدررفت منابع، افزایش درآمد ملی و تقویت زیرساخت‌های توسعه نیز بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه منابع طبیعی برخوردار است، خاطرنشان کرد: برخورداری از این منابع به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت نیست و بهره‌برداری مؤثر از آنها به برنامه‌ریزی دقیق، فناوری پیشرفته و رعایت الزامات کیفی نیاز دارد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: به‌جای اختصاص بخش قابل توجهی از منابع به جبران ناکارآمدی‌ها و پیامدهای مصرف غیربهینه، باید با توسعه استانداردها، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری از ظرفیت‌های موجود ایجاد کرد.

وی همچنین توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی را زمینه‌ساز استفاده مؤثرتر از منابع نفت و گاز دانست و افزود: افزایش کارایی در این حوزه می‌تواند ارزش اقتصادی منابع انرژی کشور را در بلندمدت تقویت کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سازمان ملی استاندارد گفت: انجام مأموریت‌های این سازمان به حمایت بیشتر، تجهیزات پیشرفته و به‌روزرسانی فناوری‌ها و روش‌های ارزیابی و نظارت نیاز دارد.

حاجی‌بابایی با اشاره به تحولات سریع علمی و فناوری در جهان تصریح کرد: نظام استانداردسازی کشور باید همگام با تغییرات فناوری و نیازهای جدید صنعت، تولید و تجارت حرکت کند تا بتواند کیفیت محصولات و خدمات را با دقت بیشتری ارزیابی کند.

وی افزود: هرچه فرایندهای استانداردسازی و نظارت بر کیفیت دقیق‌تر و کارآمدتر باشند، اعتماد مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان داخلی نیز فرصت بیشتری برای حضور رقابتی در بازارهای جهانی خواهند داشت.

حاجی‌بابایی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران و ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور اظهار کرد: سرمایه تمدنی، فرهنگ اسلامی و توانمندی‌های نیروی انسانی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از این توانمندی‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری بر علم و فناوری، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌هاست. در این میان، سازمان ملی استاندارد می‌تواند با ایفای نقش تخصصی و نظارتی خود، به بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی کمک کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان، هم‌افزایی میان مردم و مسئولان را از عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور دانست و گفت: عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های ملی و همکاری همه بخش‌های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دولت، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و مردم، در کنار ارتقای کیفیت و بهره‌وری، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع و توانمندی‌های کشور و تقویت موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی را فراهم کند.