خسارت سیل به ۹ روستا رامیان؛ پایان مراحل مطالعاتی احداث سد قره چای

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت برزگر ظهر سه‌شنبه با اشاره به ثبت بارش‌های شدید اخیر در سطح شهرستان رامیان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود بارش کم‌سابقه ۱۴۵ میلی‌متری، اقدامات پیش‌دستانه در زمینه لایروبی نقاط پرخطر سبب شد تا میزان خسارات به حداقل برسد، با این حال ۹ روستای شهرستان با آسیب‌هایی مواجه شدند که مرمت اولیه آن‌ها انجام گرفته است.

وی افزود: طی یک ماه گذشته با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های راهداری، منابع آب، برق، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، نقاط پرخطر و حادثه‌خیز لایروبی شدند؛ همین اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز خسارت‌های گسترده شد.

فرماندار رامیان با بیان اینکه این شهرستان پس از مینودشت دومین کانون پرباران استان بود، خاطرنشان کرد: در جریان این سامانه بارشی، در ایستگاه پاقلعه ۱۴۵ میلی‌متر و در مازیاران ۶۱ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید که با تدابیر انجام‌شده، بخش عمده خطرات با کمترین خسارت پشت سر گذاشته شد.

خسارت به ۹ روستا و بازگشایی ۲۴ ساعته محور سیدکلاته

برزگر از بروز خسارت در ۹ روستای شهرستان رامیان خبر داد و گفت: بیشترین آسیب در حوزه روستای سیدکلاته رخ داد که با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری، نقاط آسیب‌دیده ظرف مدت ۲۴ ساعت بهسازی و مسیر ارتباطی در اختیار مردم قرار گرفت.

وی تأکید کرد: حل ریشه‌ای این معضل نیازمند احداث یک پل اساسی و استاندارد است تا با هر سیلاب تخریب نشود؛ این موضوع در جلسه اخیر ستاد مدیریت بحران با حضور استاندار مطرح شد و در حال پیگیری هستیم تا از محل اعتبارات مدیریت بحران، بودجه لازم برای احداث اصولی این سازه تأمین شود.

فرماندار رامیان با تأکید بر اینکه سیلاب اخیر هشداری جدی برای ماه‌های آینده است، افزود: با توجه به تغییرات جوی، در ماه‌های آتی احتمال وقوع بارندگی‌ها و روان‌آب‌های شدیدتری وجود دارد؛ بنابراین با دستور استاندار گلستان مقرر شد اختیارات بیشتری به فرمانداری‌ها اعطا شود تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و بخش خصوصی، لایروبی رودخانه‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

نقش راهبردی سد قره چای در مهار سیلاب و توسعه گردشگری

برزگر در ادامه به راهکارهای مهار روان‌آب‌ها و مدیریت منابع آبی اشاره کرد و افزود: احداث سد و آب‌بندان یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای کنترل سیلاب‌های سطحی در رامیان است، در حال حاضر مطالعات سد قره چای در مراحل نهایی قرار دارد و با اتمام این فاز، در ماه‌های آینده پیگیر اخذ مصوبات و تأمین منابع اجرایی آن خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: احداث این سد علاوه بر مهار پایدار سیلاب‌ها و تقویت ذخایر آب زیرزمینی، نقشی مؤثر در رونق صنعت گردشگری شهرستان رامیان ایفا خواهد کرد.

فرماندار رامیان پیرامون وضعیت خدمات‌رسانی و روشنایی محورهای روستایی نیز یادآور شد: تمامی پیام‌ها و درخواست‌های مردمی از طریق شرکت توزیع نیروی برق رصد و پیگیری می‌شود؛ در حال حاضر تیم‌های امدادی و فنی مشغول رفع نقص روشنایی در محدوده روستاها هستند و روشنایی سایر محورها از جمله جاده توران‌فارس نیز مورد پایش مستمر قرار دارد.