امسال در جشنواره تئاتر کودک همدان باید جهانی فکر و عمل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان و پیشکسوتان تئاتر استان همدان با ابراز خرسندی از حضور در فرآیند برنامه‌ریزی این رویداد اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از نگاه ما صرفا یک رویداد مقطعی و تقویمی نیست بلکه بستری ارزشمند برای گفت‌وگوی پویا و تعامل میان بخش‌های مختلف تئاتر است که می‌تواند تعادل و توازن لازم را در ساختار تئاتر کشور برقرار سازد.

وی با تاکید بر اینکه بنیاد هر اثر نمایشی موفق بر پایه همدلی و اعتماد شکل می‌گیرد، افزود: یک اجرای درخشان بر صحنه نیازمند پشت صحنه‌ای منسجم و هماهنگ است و بازیگر و کارگردان باید پیوند اعتمادی عمیقی با یکدیگر داشته باشند.

مدیرکل هنرهای نمایشی تاکید کرد: برای تئاتر ایران نباید از بالا به پایین نسخه‌پیچی کرد بلکه آن‌چه راهگشاست تقویت اعتماد متقابل و بسترسازی واقعی برای شکوفایی خلاقیت و استعدادهای هنرمندان است.

وی با اشاره به حضور «مرضیه برومند» در جایگاه دبیری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان تصریح کرد: هدف همه ما حرکت در مسیری هم‌افزا برای اعتلای تئاتر کشور است و در این عرصه هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد.

نادری ادامه داد: خانم برومند یک جریان ساز فرهنگی به تمام معناست و خلق آثاری همچون «مدرسه موش‌ها» تنها یک اجرای نمایشی یا اثر تصویری ساده نبود بلکه جهانی ماندگار آفرید که هویت چند نسل از کودکان و نوجوانان این سرزمین را شکل داد.

وی بر ضرورت تحول در ساختارهای حاکم بر تئاتر کشور تاکید کرد و گفت: حوزه هنرهای نمایشی نیازمند تعریف ساختار مدیریتی واحد، منسجم و آینده‌نگر است، ساختاری که نگاهش تنها به منابع مالی و تخصیص بودجه محدود نماند و تمامی زنجیره تولید تا اجرای تئاتر را پوشش داده و توان حل چالش‌های بنیادی این هنر را داشته باشد.

مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: بررسی تجربیات کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد که داشتن چارچوب‌ها و ساختارهای مدیریتی کارآمد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با تاکید بر گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی دسترسی برابر به فضاهای نمایشی خاطرنشان کرد: مناسب‌سازی سالن‌ها برای مخاطبان خاص و حضور فعال افراد دارای معلولیت در فعالیت‌ها و رویدادهای هنری از اولویت‌های ضروری است و باید ارتباطی مستمر و عملیاتی با هنرمندان دارای معلولیت برقرار شود و شرایط لازم برای مشارکت و هنرنمایی آنها در جشنواره‌ها و اجراهای عمومی فراهم گردد.

نادری با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط کنونی کشور بیان کرد: ما از تهدیدها و فضای جنگ‌طلبی هراسی نداریم و معتقدیم سرمایه و اعتباری که تئاتر ایران در عرصه جهانی به دست آورده باید از طریق برنامه‌ریزی هدفمند و حضور فعال در مجامع بین‌المللی صیانت و تقویت شود.

وی در پایان تاکید کرد: در این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بیش از هر زمان دیگری باید نگاهی جهانی داشته باشیم و بین‌المللی عمل کنیم تا همگی در کنار هم میزبانی شایسته‌ای را برای فرزندان ایران‌زمین رقم بزنیم.